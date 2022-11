Solar do Jambeiro em festa: Quel Póvoas lança ‘Pé de Jambo’, seu primeiro livro infantil, em ponto turístico de Niterói

Evento que reuniu leitores de todas as idades e proporcionou uma tarde cheia de emoção e cultura, aconteceu no último sábado (12)

O Solar do Jambeiro, ponto turístico de Niterói, abriga um pé de jambo que bravamente resiste ao tempo e já conta com mais de 100 anos de vida. Ao redor dele, para fazer companhia, um lindo jardim e um casarão histórico. Teria lugar melhor para fazer o lançamento de uma obra infantil que conta a história de uma árvore xará? Foi isso que Quel Póvoas, a autora de “Pé de Jambo” (Editora Asinha), pensou.

Quel Póvoas expressa sua gratidão a todos os presentes no evento. Lançamento teve transmissão ao vivo disponível no Instagram @minhacasaliteraria

Ao visitar o local, ficou encantada e sabia que ali seria o lugar ideal para celebrar esse momento. A casa hoje é mantida pela Prefeitura de Niterói e Secretaria de Cultura e lá ocorrem diversos eventos culturais ao longo da semana.

Para realizar um evento no espaço, basta entrar em contato, mandar a proposta e eles agendam de acordo com a disponibilidade. Tudo de forma gratuita.”Eu encontrei o Solar do Jambeiro através de uma matéria que Regina Casé fez no local. Quando descobri que além de poder lançar ‘Pé de Jambo’ lá, também seria gratuito pra mim e pros convidados, fiquei radiante. Desde o início, o suporte da equipe foi perfeito! Em especial Gigi Pitta, Gabriel e Beatriz, que me auxiliaram diretamente. Só gratidão!”, elogia a autora.

Um evento com sol e amor

E o dia escolhido para esse encontro especial foi o último sábado (12). Embora a previsão indicasse chuva, o sol fez questão de também comparecer a esse lindo evento. Além desse convidado especial que abrilhantou o dia, também compareceram 40 pessoas.

Lançamento do livro Pé de Jambo: escritora Quel Póvoas autografa exemplares no Solar do Jambeiro

Quel Póvoas não esconde a emoção ao relatar o lançamento do último sábado. “Queria lançar meu livro em um espaço que tivesse natureza, se possível até um jambeiro. Brinco que eu quis tanto que Deus me mostrou esse lugar. Não poderia ter sido mais lindo e especial receber meus convidados nesse espaço histórico e cultural. O evento contou com pessoas queridas, visitantes do local (que é aberto ao público) e do cantor Daniel Tavares, que apresentou músicas inéditas e a canção que compôs para o livro. Também recebi a escritora e Mestra em Literatura Brasileira Tássia Hallais, autora de “A coragem de Lina” (Editora Asinha), que expôs seus livros e abrilhantou o evento. Recebi muitos professores também. Em resumo: foi emocionante para todos, repleto de afeto, trocas, Literatura e boas risadas”, conta.

O que diz o público

Não foi apenas a autora que se emocionou com essa tarde de lançamento e encontro. Quem esteve presente também partilha a mesma sensação. Daniel Tavares, autor da canção “Pé de Jambo”, musicada para o livro e cantada pela primeira vez no evento, trouxe sua impressão do encontro. “Foi muito legal, maravilhoso! Ela pôde fazer a leitura do livro e a gente apresentou hoje a música ‘Pé de Jambo’ que eu compus junto com meu filho, Bernardo, e Raphael Barreto, que foi uma parte do livro que a gente musicou. Foi maravilhoso ter todo mundo aqui, um evento de literatura, o livro é uma coisa muito importante. A gente tá esperando o segundo livro Quel!”, anseia.

O solar do Jambeiro abriga um pé de jambo centenário, mesma espécie de árvore que protagoniza o livro infantil de Quel Póvoas

Como o evento reuniu leitores de todas as idades, não poderia faltar a impressão do primeiro leitor mirim de “Pé de Jambo”, Bernardo Tavares, de sete anos, que também compareceu ao evento. “Eu gostei da história, eu gostei também da capa do livro, do desenho, achei bem bonitinho e a história também é bem engraçada. Eu acho que a tia Quel também é uma ótima professora! Ela tem muita habilidade”, opina o pequeno leitor.

A também autora infantil Tássia Hallais, responsável pela quarta capa do livro e amiga pessoal de Quel Póvoas, expressou sua admiração e orgulho. “É um prazer enorme pra mim ter feito a quarta capa do livro. Quando eu li já me emocionei na hora. A Quel é uma das pessoas mais especiais da minha vida. Eu espero que ‘Pé de Jambo’ chegue ao Brasil inteiro, mundo inteiro, e seja um sucesso muito grande”, vibra.

Para saber mais sobre a autora, você pode acompanhar o trabalho no seu perfil literário oficial no Instagram @minhacasaliteria e também pode comprar o livro diretamente.