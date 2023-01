Sociedade Brasileira de Pediatria publica nota de repúdio aos atos terroristas em Brasília

A entidade destacou que reprova a invasão às sedes dos três poderes do país

A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) publicou, no início desta manhã, a nota de repúdio aos atos antidemocráticos aos três poderes. De acordo com o órgão, os atos simbolizam crimes inaceitáveis contra a democracia, da qual é dever de cada cidadão de bem defender.

De acordo com o órgão, os atos simbolizam crimes inaceitáveis contra a democracia (Foto: Reprodução)

“Nossas crianças e adolescentes, que representam o futuro, têm que ser cuidadas e preservadas de exemplos espúrios e criminosos como os de hoje em Brasília. Por elas, não podemos aceitar a impunidade, tão pouco apoio ou leniência”, enfatiza a entidade por meio de nota.

Atos antidemocráticos atingiram a sede do Senado no último domingo (8) (Foto: Reprodução)

Ainda no documento, os médicos exigem paz e cumprimento das leis do país para que possam trabalham nas soluções das desigualdades e graves questões sociais que afetam o país, com foco na proteção de direitos de toda a sociedade.