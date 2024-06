Sociedade Brasileira de Dermatologia alerta para Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo

A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) destaca a importância do Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo, celebrado em 13 de junho. A data completa dez anos de criação pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo aumentar a conscientização sobre o albinismo e combater o preconceito enfrentado por pessoas com essa condição genética.

Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo completa 10 anos de luta contra o preconceito

O albinismo é uma condição genética hereditária que resulta na incapacidade do corpo em produzir melanina, o pigmento que dá cor à pele, pelos e olhos. Pessoas com albinismo têm pele e cabelos brancos e são mais sensíveis à luz solar, o que as torna mais propensas a queimaduras solares e ao desenvolvimento de câncer de pele.

O médico dermatologista Heitor de Sá Gonçalves, presidente da SBD, ressalta a importância de educar a sociedade sobre o albinismo para garantir que as pessoas com essa condição tenham seus direitos assegurados. Ele enfatiza a necessidade de formar uma grande rede de conscientização para promover a inclusão e combater o preconceito.

A dermatologista Carolina Marçon, também da SBD, explica que o diagnóstico de albinismo é feito com base na história clínica, avaliação dermatológica e exame oftalmológico. Ela destaca a importância de consultas regulares com dermatologistas e oftalmologistas para detectar precocemente possíveis complicações, como câncer de pele.

Para prevenir complicações do albinismo, como o câncer de pele, é fundamental o uso de filtro solar, roupas compridas e óculos de sol com proteção UV. Além disso, é importante manter consultas regulares com dermatologistas e oftalmologistas para monitorar a saúde da pele e dos olhos.

A SBD também destaca o projeto “Albinismo em um país tropical: um olhar além da cor da pele”, premiado pela Liga Internacional de Sociedades de Dermatologia (ILDS) após indicação da SBD. O projeto tem como objetivo conhecer o perfil epidemiológico, social e econômico das pessoas com albinismo no Nordeste do Brasil e promover a conscientização sobre a condição genética.