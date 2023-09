Socialite Narciza Tamborindeguy e o carro esquecido por duas semanas

História curiosa surpreende durante entrevista no canal de Mauricio Meirelles

Na tarde ensolarada do Rio de Janeiro, a renomada socialite Narciza Tamborindeguy revelou uma história inusitada durante sua participação no programa “Achismos” de Mauricio Meirelles, transmitido em seu canal do YouTube. A entrevista descontraída proporcionou aos espectadores um vislumbre do dia a dia glamoroso e, por vezes, hilário, de uma das figuras mais conhecidas da alta sociedade carioca.

Narciza, com seu característico senso de humor, compartilhou uma experiência que a fez gargalhar: “Esqueci o carro duas semanas em um restaurante, ligaram para uma amiga minha perguntando se me conheciam e eu fui buscar. Mas quando cheguei lá para pegar, liguei para o Uber para ir embora, ou seja, quase esqueci de novo”, contou, arrancando risos da plateia.

Além do esquecimento engraçado, a socialite também abordou outros aspectos de sua vida. Ela falou sobre a relação com suas duas filhas e surpreendeu ao revelar que um padre que conheceu durante uma recente viagem a Israel está tentando arranjar um namorado para ela. “Os caras são aproveitadores, não tenho muita sorte no amor”, brincou, enfatizando a confiança que deposita no padre.

Narciza Tamborindeguy ainda comentou sobre as solicitações constantes de empréstimos financeiros que recebe, o que a levou a ser apelidada por sua filha de “Silvio Santos”, devido à generosidade. E para finalizar a entrevista de forma descontraída, ela fez uma comparação inusitada: “No céu tem champagne e caviar, e no inferno deve ter carne moída com cebola”.

A entrevista revelou não apenas o lado divertido de Narciza, mas também sua autenticidade e simplicidade, características que conquistaram não apenas os espectadores do programa, mas também todos que têm o prazer de conhecer essa personalidade carioca única.