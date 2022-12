Sobral, Diamantina e Peritiba são consideradas cidades exemplo em saúde e bem-estar, conforme Instituto Áquila

Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes de Comunicação premiaram as “cidades excelentes” nesta semana, em Brasília



Sobral (CE), Diamantina (MG) e Peritiba (SC) foram considerados municípios exemplo em saúde e bem-estar da população conforme o Band Cidades Excelentes, premiação do Grupo Bandeirantes de Comunicação em parceria com o Instituto Áquila. O evento ocorreu, nesta semana, no teatro do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília.

O evento buscou premiar as melhores ações em administração pública no Brasil (Foto: Reprodução)



O evento reuniu prefeitos, secretários e assessores municipais, além de autoridades como o presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, e o presidente executivo do Instituto Áquila, Raimundo Godoy. A ação buscou premiar as melhores ações na gestão pública com foco no desenvolvimento da população.

Prefeito de Peritiba recebe premiação Band Cidades Excelentes (Foto: Reprodução)



“Nossa plataforma, nos últimos 12 meses, recebeu 250 mil acessos e cerca de 25 mil usuários constantes. O projeto Band é escalável e aberto a todos. Com muita humildade, esforço e trabalho, esse é o nosso legado: a busca pela construção de um país melhor e inclusivo para todos”, destacou Godoy.

Sobral é o melhor município, acima de 100 mil habitantes em bem-estar e qualidade de vida (Foto: Reprodução)



Entre as cidades com melhor atuação em saúde e bem-estar estão: Sobral (CE) com mais de 100 mil habitantes, Diamantina (MG) entre 30 mil e 100 mil habitantes e Peritiba (SC)com menos de 30 mil habitantes. Nesta categoria foram avaliadas atividades como: prevenção, diagnóstico e cuidado para que as pessoas tenham qualidade de vida.