“Só sei me apaixonar”: Em parceria inédita, o cantor e ator Bruno Gadiol convida TINN para faixa do álbum Jovem (Deluxe)

Canção já está disponível em todas as plataformas de áudio e faz parte do capítulo extra de seu primeiro álbum de estúdio

O cantor e ator Bruno Gadiol está de volta para uma parceria inusitada, mas totalmente complementar. Ao lado de TINN, o cantor lança o POP Rock “Só sei me Apaixonar” que já está disponível em todas as plataformas de áudio. A canção fará parte da versão deluxe de “JOVEM”, primeiro álbum da carreira musical de Gadiol.

“Só sei me apaixonar” já está disponível em todas as plataformas de áudio

Composta pelos próprios artistas e produzida por DMAX, a canção traz a união das duas diferentes perspectivas sobre a paixão. Bruno é completamente inclinado a se apaixonar, enquanto TINN traz uma visão bastante pessimista sobre o tema. “Queria trazer uma visão diferente da minha sobre relacionamentos. Eu sempre fui um cara que se apaixona fácil. O Tinn já traz uma visão mais pessimista, bem rockstar”, explica Gadiol.

“Eu queria trazer uma versão diferente da minha”, comenta Gadiol sobre parceria com TINN

“Só sei me Apaixonar” é o primeiro de três lançamentos que vão compor o projeto “JOVEM (DELUXE)” que promete ainda grandes surpresas e parcerias de peso. A canção ainda ganhará clipe com lançamento previsto para o próximo mês.

“JOVEM”

Depois de grande sucesso de streams, mais de 9 milhões de plays no spotify, com a primeira parte do seu álbum de estreia e turnê nacional com shows esgotados, Bruno Gadiol completou o projeto “JOVEM” com mais sete canções, incluindo uma parceria com ninguém menos que Carol Biazin.

Com cinco canções inéditas, seis lançadas na primeira parte e mais dois singles divulgados como esquenta para o projeto completo, o álbum, produzido por Los Brasileros e DMAX, traz fortes influências do POP Internacional como Dua Lipa, Miley Cyrus, Charlie Puth e Ariana Grande.

“A parte 2 do álbum traz um lado mais obscuro meu. São músicas dançantes e animadas, mas com mensagens mais pesadas. Falo sobre ansiedade, desmotivação, falta de amor próprio, se sentir deslocado, ou sobre achar que já está tarde demais para alcançar os próprios sonhos”, explica o artista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Eu entendi que são assuntos muito presentes na nossa juventude, uma fase onde temos novas experiências e nos conhecemos melhor. Já havia uma faixa que levava o nome de “JOVEM” e um dia minha ficha simplesmente caiu e virou também o nome do álbum. Um outro significado que gosto muito dessa palavra é que ser JOVEM não tem a ver com idade, e sim com nosso estado de espírito”, completa Gadiol.

Quando tudo começou?

Bruno Gadiol iniciou sua carreira musical aos 15 anos, quando venceu um reality show infantil no programa TV Xuxa, exibido pela Rede Globo. Em 2016, o Brasil se surpreendeu novamente com seu talento ao chegar à semifinal do The Voice Brasil.

No ano seguinte, Gadiol se apresentou pela primeira vez como ator na novela ganhadora do Emmy Internacional, “Malhação – Viva a diferença”. Em 2018, Gadiol voltou a se dedicar à música lançando as canções ‘Seu Costume’ e ‘Me Amo’.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em 2019, o ator e cantor iniciou sua parceria com a HeadMedia/Universal Music lançando o single “Desculpa, Mas Eu Só Penso Em Você”. Já em 2020, o artista apresentou seu primeiro EP “Relacionamento a b e r t o”, mostrando porque é a nova aposta na música Pop brasileira.

Apesar de estar 100% focado na música, o artista ainda permanece com um pézinho na dramaturgia. Em 2021, Bruno Gadiol voltou às televisões ao participar da segunda temporada da série “Sintonia” na Netflix.

Atualmente, está no elenco da série “Luz” da Netflix, com lançamento previsto para o segundo semestre de 2023, além de ter gravado a quarta temporada da série “as five”, para Globoplay.