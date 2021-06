Smiles promove campanha de doação de milhas para o ‘Projeto Tamar’

Plataforma tem como objetivo conscientizar sobre a importância da vida marinha, principalmente das tartarugas-marinhas.

A fim de conscientizar sobre a importância da vida marinha no ‘Mês do Meio Ambiente’, a Smiles, plataforma completa de viagens e programa de fidelidade da GOL, apresenta campanha inédita para doação de milhas ao ‘Projeto Tamar’, que atua principalmente na preservação de tartarugas-marinhas por todo Brasil.

Durante junho, a marca doará por meio do Milhas do Bem, programa criado pela Smiles em 2017, para apoiar seis ONGS cujo principal foco é a educação em suas mais diferentes formas, uma milha para cada milha doada por clientes.

A iniciativa vem como proposta para incentivar projetos sociais de inclusão e educação social e demais ações que visam proteger todo o meio ambiente. A plataforma também promove a venda de ingressos pelo Ingresso Rápido, para que clientes possam se programar para conhecer as unidades do Projeto ao redor do país.

A campanha faz parte de uma série de ações que a Smiles apresenta no território socioambiental. Graças ao Milhas do Bem, já foram doadas mais de 160 milhões de milhas, destinadas para instituições que contribuem para o desenvolvimento sustentável da sociedade.