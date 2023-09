Skeelo se torna uma das LinkedIn Top Startups de 2023

O Skeelo, maior ecossistema de livros e leitura da América Latina, acaba de entrar no ranking de Top Startups do LinkedIn. A lista, organizada anualmente pela plataforma de mídia social focada em negócios e emprego, foi anunciada nesta quarta-feira (27), e apresenta empresas que estão se destacando por meio de uma base de dados exclusiva que avalia a captação de profissionais qualificados e seu impacto positivo no mercado de trabalho.

“No ano em que completamos quatro anos, esse reconhecimento do LinkedIn é uma prova de que estamos atingindo o nosso objetivo de ser um facilitador de leitura e tornar a cultura mais acessível no Brasil. Já que acreditamos que nossos valores precisam refletir nossa missão, trabalhamos para que nossos talentos nos reconheçam como uma empresa flexível e diversa, como é o nosso país”, celebra Rodrigo Meinberg, CEO do Skeelo.

A marca nasceu em 2019 dentro do modelo B2B2C, disponibilizando obras literárias, sem custo adicional, para milhões de usuários elegíveis a partir de parcerias firmadas com empresas de diferentes segmentos, como por exemplo Vivo, Claro, Sem Parar e UOL.



Em 2022, o Skeelo passou a olhar também para o B2C – consumidor final – e lançou seu e-commerce de livros digitais, que hoje soma um portfólio com mais de 100 mil livros. Na operação dos dois formatos – app e e-commerce -, a empresa conta com a parceria exclusiva de 12 editoras, dentre as 15 maiores do país. Em 2023, a plataforma abriu seu streaming multiformato, o Leer+, com dezenas de milhares de títulos disponíveis no catálogo.

“Neste último ano, investimos em diversificação de catálogo e serviços, parcerias potentes e tecnologia aplicada na jornada do cliente, o que está trazendo resultados positivos para nossa marca”, complementa Rodrigo.



Para entrar no ranking de Top Startups do LinkedIn, o Skeelo foi avaliado por meio de uma metodologia que tem como base pilares como possibilidade de crescimento, desenvolvimento de competências, estabilidade e afinidade com empresa, oportunidade externa, diversidade de gênero e nível de formação acadêmica.

A marca conseguiu figurar entre as 20 empresas brasileiras presentes na lista graças ao investimento em seus funcionários e na cultura organizacional com foco no acolhimento, zelando pela qualidade de vida e pelo bem-estar físico, psicológico, social e financeiro de cada Skeeler – nome dado a seus colaboradores. O Skeelo também possui um time composto por pessoas de todas as regiões do país, oferecendo um modelo de trabalho remoto, diverso e flexível, permitindo que todos os seus funcionários sejam protagonistas de sua história, valorizando sua criatividade e confiando em sua autonomia.

A empresa acompanha os Skeelers desde o início de sua jornada, com foco na transparência e em mostrar os diversos caminhos que podem ser seguidos dentro da companhia. Para isso, em 2023 foi implementado o projeto I’m Skeeler, uma trilha de carreira que usa como base a série de filmes Star Wars – uma lembrança de que a cultura pop está no DNA do Skeelo.



A empresa criou um mapa que mostra todas as possíveis trajetórias que podem ser seguidas – desde um crescimento vertical, focado em cargos de gestão e de especialista, até uma trajetória horizontal, dando ao funcionário a oportunidade de conhecer novas áreas.



O formato também celebra o crescimento de cada profissional por meio de pins que mostram o nível de senioridade em que cada um está. Mesmo novo, o programa já foi reconhecido pelo Prêmio Think Work Flash Innovations, colocando o Skeelo entre as empresas finalistas da edição de 2023.

Dentre os programas internos, o SER é um projeto de estágio com vagas afirmativas para pessoas pretas, que culminou na contratação de seis profissionais em diversas áreas do negócio. Além disso, para se manter próximo dos Skeelers, a marca promove com frequência eventos presenciais, em que todos têm a oportunidade de integração com seus colegas.



Nessas reuniões, a empresa organiza a premiação Mandou Bem, que reconhece colaboradores que se destacam em suas áreas. As categorias são: “Somos Ágeis”, com foco na solução de problemas; “Buscamos Equilíbrio”, que visa resultados de alta performance dentro de um ambiente saudável; “Priorizamos o Leitor”, que celebra o profissional que mais priorizou a experiência de usuário do Skeelo; e por fim o “Somos Desbravadores”, para quem mais ajudou na inovação da marca.



“Fazer parte do ranking de Top Startups do LinkedIn é um dos frutos que colhemos por sermos uma empresa que entende o valor dos colaboradores engajados, que se sentem representados e parte do negócio e da história do Skeelo. Nós nos dedicamos ao desenvolvimento do nosso time por meio de ações internas que reforçam nossa cultura, vínculos de confiança, diversidade e que estreitam nossos objetivos de negócio, nos tornando aptos a sermos reconhecidos pela lista”, reflete Larissa Fabião, CRHO do Skeelo.



Além de ser reconhecida pelo ranking de Top Startups do LinkedIn, essas práticas de empregabilidade e inovação do Skeelo também garantiram que a marca ganhasse o selo Great Place to Work por dois anos consecutivos como uma das melhores empresas de tecnologia para se trabalhar. Também levaram à sua nota de 4,7 estrelas no Glassdoor.