Sítio do Picapau Amarelo será inaugurado em agosto

A Emília mandou avisar: agosto é o mês de inauguração do Sítio do Picapau Amarelo. O novo parque temático promete transportar fãs de todas as idades para o mundo mágico de Monteiro Lobato em uma área de mais de 30 m2, em Atibaia.

Os turistas vão poder conhecer o Casarão da Dona Benta.

Em breve, será possível desvendar mistérios na Gruta da Cuca, vivenciar experiências no Reino das Águas Claras, construir invencionices no laboratório do Visconde de Sabugosa. Ou simplesmente saborear o melhor da culinária no Restaurante da Tia Nastácia, entre tantas outras atrações temáticas que estão sendo preparadas.

Educação e entretenimento

O novo Sítio do Picapau Amarelo, único oficial e licenciado, será operado pelo Grupo Forma, maior empresa especializada em turismo estudantil da América Latina, a partir de um acordo de licenciamento junto às Organizações Globo e à família Monteiro Lobato.

Além de se aventurar no Labirinto do Minotauro.

Aventura, cultura e diversão para toda a família, em meio a uma mata exuberante. O parque terá como proposta educar e entreter ao mesmo tempo, com atividades e atrações que remetem a um conceito conhecido internacionalmente como edutenimento, que é uma forma de utilizar o entretenimento para promover o aprendizado. Com a força de uma obra que atravessa gerações, o espaço será aberto tanto para escolas durante os dias da semana quanto para as famílias de uma forma geral aos fins de semana e feriado.

