“Síndrome de Fim de Ano”: especialista dá dicas de como lidar com as frustrações dessa época

O psicólogo e especialista em relacionamentos Alexander Bez fala sobre o mix de emoções no período festivo

Com a chegada do final de ano é comum as pessoas fazerem um balanço dos últimos 365 dias e, com isso, um mix de emoções surge. Para muitos, essa época é motivo de alegria, felicidade, retrospectiva, realizações e confraternizações, mas para outros pode ser um momento de frustrações, tristezas e incertezas.

Época de fim de ano pode acarretar diferentes sentimentos nas pessoas, explica especialista

O psicólogo Alexander Bez, especialista em relacionamentos pela Universidade de Miami (UM), e especialista em Ansiedade e Síndrome do Pânico pela Universidade da Califórnia (UCLA), explicou como o cérebro funciona nessas ocasiões: “Final de ano, psiquicamente, representa ‘inovações e mudanças’, quando não há a conclusão desses elementos no mote original do desejo e da proposta desse em ‘fazer’, ocorre em forma de cascata as cobranças pessoais, em desenvolvimento com a ‘frustração’, que se perfaz mais emocionalmente sentida do que em outras épocas. O cérebro entende que ao não haver as ‘necessárias mudanças’ nas áreas da vida da pessoa em que deveriam acontecer, há uma sensação perene de fracasso pessoal, o que inevitavelmente leva mesmo à conotação depressiva, podendo essa manifestação sintomatológica ter uma extensão também nos primeiros meses do ano”, desenvolve.

O especialista afirma ainda que outras questões que também levam a cobranças internas pesadas, são realizadas pela ‘associação mental inconsciente’. “A qual há uma automática reflexão evoca a falta do cumprimento das tão sonhadas metas!”, continua.

Alexander Bez, psicólogo e especialista em relacionamentos, dá dicas de como amenizar o mix de sentimentos da época de festas

O especialista deu algumas dicas de como lidar com esses sentimentos e escapar dessas frustrações: “Planejamentos e considerações pessoais de altíssima relevância, no sentido em focar o que pode ser feito e se preparar antecipadamente para não alimentar a frustração. Assim, por esse estresse externo específico não ter sido trabalhado psicologicamente, o fato em não ter conseguido o cumprimento das metas, eliciará simultaneamente a sintomas de depressão”, explica.

O psicólogo reforça pontos importantes para começar o ano de forma mais leve e mais preparado psicologicamente: “Ter a compreensão da sua real situação mental, intelectual e de sua potência de mudança. Compreender que a não realização de determinadas coisas é uma constante na vida de todos e devemos saber lidar com ela. Fazer as coisas que estão ao seu alcance! Ter essa consciência, saber como continuar a se cuidar é essencial para que a depressão não seja ainda mais acentuada. Se aprimorar nas áreas que gostaria de investir, compreender que não há a perfeição e não se cobrar demais, são fatores essenciais”, conclui.