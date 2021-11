Sincerão e com muito estilo, Lucas Anderson faz sucesso na internet

Lucas é referência de moda masculina

Contando com quase 20 mil seguidores, Lucas Sincero bomba na internet com os comentários bem sinceros e o estilo sempre impecável. Ele sempre frequenta desfiles e eventos de moda, e se tornou conhecido nas redes sociais após voltar ao Brasil.

O fashionista saiu do país para trabalhar e estudar na Itália. Depois, ele se mudou para Londres, no Reino Unido, onde atuou como Relações Públicas e começou a participar de vários eventos importantes.

Lucas esteve nos principais desfiles de moda do mundo

A paixão pela moda começou em 2013, quando ele conheceu Francesco Pellegatta, que trabalhava no setor. Os dois se casaram e moram no Brasil desde 2016, onde o casal tem uma empresa de hipnose clínica e coaching, sendo que Lucas é o Diretor Executivo. Ambos são aficionados pelo mundo fashion e participam de diversos desfiles, além de publicarem looks de dar inveja nas redes sociais.

Além da moda, o casal adora viajar

“Eu praticamente não usava Instagram, mas aí eu comecei a postar devagarinho. Eu sentia muita saudade dos desfiles e eventos em Milão, aí eu comecei a me arrumar como se eu estivesse lá”, contou Lucas. Ele cria produções que encantam o público pela elegância, criatividade e muito bom gosto.

Tendo tanto conhecimento sobre a mente humana, Lucas indica que as pessoas tenham sempre a coragem de fazer o que elas quiserem. Por isso, ele não se importa em dizer que é sincero em tudo que fala. Na biografia do Instagram os seguidores já veem: “Cuide da sua vida, da minha cuido eu! Fino & elegante com classe, muito enjoada”, escreveu.

O influenciador usa diversas peças de marca, mas afirma que não precisa de luxos para montar um bom look

“Eu sempre fui muito direto, sou muito sincero. Se você gostar tudo bem, senão por mim não muda nada. Poste o que quiser no seu perfil, é como se fosse sua segunda casa. Então, tenha coragem e não tenha medo se mostrar o que você quer mostrar. O importante é que você seja você”, sugeriu o influenciador.

Com vários destinos carimbados no passaporte e muito sucesso no Instagram, Lucas afirma que se sente realizado com o trabalho. Acostumado com os eventos e viagens, ele confessa que viver esse momento de isolamento social e pandemia não tem sido fácil, mas acredita que fará a visão de moda mudar para muitos. “Você não precisa gastar milhões para se vestir bem, apenas tenha um corpo bem cuidado. Assim, eu acho que qualquer roupa que você vestir vai ficar bem”, concluiu.