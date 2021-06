Eduardo Martini celebra sucesso de “Simplesmente Clô”, no Rio de Janeiro

Em cartaz no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, a peça relembra passagens da vida do estilista e apresentador Clodovil Hernandez

Sucesso em São Paulo, a peça “Simplesmente Clô”, estrelada pelo ator, autor e diretor Eduardo Martini, retorna aos palcos, desta vez na Cidade Maravilhosa. Com sessões às quintas-feiras, às 21h, o espetáculo pode ser conferido no Teatro das Artes, no Shopping Gávea.

Dirigida pelo próprio Martini, em parceria com Viviane Alfano, a peça escrita por Bruno Cavalcanti, relembra passagens da vida do estilista e apresentador. O monólogo foi escrito para detalhar a vida e a obra do estilista e apresentador de TV Clodovil Hernandes (1937-2009) e ganha corpo na atuação de Eduardo Martini, que estudou o personagem por uma década antes de estrear a peça.

A caracterização da personagem, bem como o cenário minimalista, dá vida a detalhes de Clodovil Hernandes como fala, gestual e muito mais. Artistas como Mila Moreira, Giuseppe Oristânio, Inês Galvão, Antonio Negreiros, Lucinha Lins e Claudio Tovar já puderam conferir o espetáculo.

“Levar a história do Clô ao Rio de Janeiro reforça o árduo trabalho de composição desse personagem único na história da moda brasileira. Mesmo com a loucura que é estar na ponte aérea Rio-São Paulo, onde a peça continua em cartaz, não há nada que pague o carinho e receptividade do público. E é desse amor e energia que me alimento para levar a história do Clô ao máximo de pessoas”, afirma Martini.

Para quem ainda não assistiu “Simplesmente Clô” em São Paulo, a peça continua em cartaz no Teatro União Cultural, aos sábados e domingos, às 18h.

Sucesso de público e crítica na capital paulista, Eduardo já recebeu nomes como Suzy Rêgo, Fábio Arruda, Elias Andreato, Carol Hubner, entre outros. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou online.

Vale reforçar que todas as restrições estão sendo tomadas e todos os cuidados e orientações para evitar o contágio do novo coronavírus estão sendo obedecidos, assim como uso obrigatório de máscara e distanciamento social.

