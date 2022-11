Simone Mendes lança carreira solo no Caldas Country Festival e apresenta duas músicas inéditas

Cantora fala sobre novas funções e etapas deste processo

Simone Mendes lançou oficialmente, ontem, a carreira solo no palco do Caldas Country Festival. A cantora fala sobre a sensação do lançamento: “O nervosismo bate, principalmente numa estreia como essa. Aqui é um festival grandioso. São 15 edições do Festival. Os maiores do sertanejo passam por aqui. Estrear minha história aqui, viver e olhar na cara das pessoas e sentir esse amor, de que eles estão ali, como a minha segunda voz. Sentindo que eles falam vamos juntos, somos a sua força, a sua segunda voz. Vai! Eu agarro aquilo com todo amor do mundo e faço a melhor entrega.”

E conta como vai lançar suas próximas canções. “Eu vou lançar as músicas aos poucos, mas eu não poderia deixar de fazer pelo menos um lançamento aqui. Está o Brasil inteiro, empresários, imprensa, fãs. Vai ser só no violão, para adiantar, a galera aprender e o pessoal saber cantar antes de lançar o DVD. Aqui, querendo ou não, é o berço do sertanejo. Eu pedi para minha equipe e deixaram eu mostrar!”, conta.

Depois que deixou o camarim, Simone Mendes foi para o palco do Caldas Country Festival sorridente demais, com um figurino rosé cheio de brilho, para marcar o fim da espera pela sua grande apresentação, agora em carreira solo. Os gritos animados do público levaram Simone Mendes direto para o palco. Entre as novidades, a cantora agora tem dois backing vocals, que fazem companhia cantando e dançando, com coreografias mais do que especiais.

Resultado? O público foi ao delírio, cantando junto e fazendo coro em todas as músicas conhecidas, do início ao fim do show. Simone recebeu carinho intenso e fez questão de se comunicar com todos sempre que possível, com o sorriso no rosto. “Tudo para mim é novidade. Eu ouvi 30 músicas e separei umas 15. Meu produtor atual, Eduardo Pepato, disse que eu tinha que ouvir umas duas mil músicas para fazer uma boa seleção. Das 15 que eu ouvi, ele disse que três têm tudo para ser sucesso. Eu ouvia e pedia opinião da família e dos amigos. Ele disse que eu tenho um ouvido muito bacana. Eu fiquei muito impactada, porque ele não fala pra agradar. Fiquei a noite toda sem dormir diante de Deus, com aquela mensagem que eu tinha recebido. Ele é o maior produtor de música sertaneja hoje. Ele tem o ouvido afiado e fiquei muito surpresa e feliz com essa notícia”, comemora animada.

Duas novas músicas foram apresentadas: “Erro Gostoso” e “Dois Fugitivos” já caíram direto no coração dos fãs, que aprenderam e começaram a cantar junto, mostrando amor e carinho nessa nova fase. Com bom posicionamento na voz, Simone se mostra grande e passeia pelo palco, que destacou sua grandiosidade. “Eu tive que me movimentar bastante… queria um patinete”, brincou.

E o desejo de gravar em parceria permanece na carreira solo. “Eu gostaria muito de gravar uma música que eu tenho com Henrique & Juliano. Muito! Eu amo muito Gusttavo Lima, Zé Neto e Cristiano, Maiara e Maraisa. Esse povo do sertanejo, eu sou suspeita de falar porque é o estilo que eu canto, mas tem muitos talentos. E o Michael Bublé, que eu acho um fenômeno, sensacional, fora da curva. Eu o conheci lá, ele pesquisou sobre minha carreira e fui vê-lo em um show no Brasil. Ele me viu e falou que era a segunda vez que ele me via e que sentia como se a gente fosse melhores amigos. Gostaria de fazer um feat com você. Eu acho que gostaria de gravar a música Home”, conta.

Sobre a voz na carreira solo, o produtor Eduardo Pepato, diz que é muito incrível como eu canto. Mas, para que minha voz alcance Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, eu preciso baixar o tom da minha voz. Então, foi feito esse estudo e agora minha voz vai baixar uns dois tons para gravar esse novo trabalho”, encerra.