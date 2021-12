Simone e Simaria voltam aos palcos e anunciam primeiro show em São Paulo

As coleguinhas estão de volta, após a pausa no período da pandemia, e anunciam um megashow de retorno em São Paulo, na casa de espetáculo Good Show

O espaço, inaugurado em novembro de 2021, abriu as portas para receber grandes artistas. Com mais de 8 mil metros quadrados com 40 camarotes, desenhado especialmente para proporcionar grandes eventos, já receberam artistas como Xand Avião e Barões da Pisadinha.

Elas, que se tornaram personalidades de destaque do entretenimento, ícones de estilo e cantoras premiadas , preparam um repertório especial, que traz faixas da história da carreira aos hits atuais, além de um momento especial de grandes sucessos (Foto: Reprodução)

Agora é a vez de Simone e Simaria! Elas, que se tornaram personalidades de destaque do entretenimento, ícones de estilo e cantoras premiadas , preparam um repertório especial, que traz faixas da história da carreira aos hits atuais, além de um momento especial de grandes sucessos. Portanto, preparem o coração e muita energia para um sábado diferenciado, com as irmãs no palco!

Simone e Simaria (Foto: Manuela Scarpa/Brazil News)

Atualmente, as artistas comemoram os últimos lançamentos, com “Foi Pa Pum”, que ultrapassa 260 milhões no youtube e 100 milhões de streams no spotify e “No Llores Más, com 68 milhões em seis meses, que conta com a participação de Sebastián Yatra. Com uma energia e irreverência impressionantes, a dupla Simone & Simaria é um dos nomes mais procurados nas redes, com mais de 80 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram, 13 milhões de inscritos no canal do YouTube e 1,01B Streams.