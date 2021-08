Simone e Simaria promovem blitz nacional nas rádios de todo país com “No Llores Más”

Música em parceria com o colombiano Sebastian Yatra já é sucesso nas plataformas de todo país

Sucesso! Depois de conquistarem destaque nas plataformas nacionais e internacional ao lado do astro colombiano Sebastián Yatra, Simone & Simaria realizam blitz nas rádios de todo país, hoje (30), com a canção “No Llores Más”. A música, que traz uma saborosa mistura de ritmos como o sertanejo, reggaeton e música africana, acompanha videoclipe, que já é sucesso! Em pouco mais de um mês, a canção ultrapassa os 40 milhões de visualizações no Youtube e figura entre as 100 mais tocadas do Spotifiy.

Já o challange da coreografia segue bombando no Tik Tok, com mais de 60 mil vídeos de fãs fazendo o challenge, além de coreografias de artistas como Flávia Alessandra, Otaviano Costa, Juliana Paes, Renato Aragão, Ary Fontura, Lorena Improta e Fabiola Nascimento, Rafa Kaliman, Gkay, Dani Calabresa, Flavia Pavanelli, Gabi Martins, Tierry, Mirela Janis, Ivete Sangalo, Ingrid Ohara e Je e muito mais!

Com energia e irreverência impressionantes, a dupla Simone & Simaria, que conta com mais de 75 milhões de seguidores em seus perfis no Instagram, 10.3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube e 5.1 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mostra que lugar de mulher é onde ela quiser. Com a formação inédita de uma dupla de mulheres, as irmãs seguem com sua pegada sertaneja e uma deliciosa mistura com as principais tendências da música.

