“Silvio Santos, Xuxa, Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos, Hebe, não têm sucessor, têm pessoas que conseguiram aprender alguma coisa com eles”, dispara Silvia Abravanel

Silvia Abravanel foi a entrevistada do programa ‘Morning Show’ da Jovem Pan do dia 5 de maio e durante a conversa, respondeu sobre um possível retorno de Silvio Santos ao SBT, e quando foi perguntada sobre especulações em relação ao substituto de seu pai, foi taxativa: “Silvio Santos, Xuxa, Ayrton Senna, Pelé, vários outros, Roberto Carlos, Hebe, vários outros não têm sucessor, eles têm pessoas que conseguiram aprender alguma coisa com eles, mas sucessor não, são pessoas únicas. São Pessoas que Deus mandou e falou: você vai ser isso e é isso que você vai trilhar até o final de sua vida”.

Felipeh Campos complementa dizendo que vieram com um “chip” diferente e Silvia concorda: “eles vieram com um chip diferente… Os illuminati”, respondeu. O apresentador continua dizendo “veja bem, nós tivemos essa nova geração de comunicadores que foram surgindo e a gente teve espelhos, nós tivemos referência, eles não tiveram, eles iam na pura sensibilidade, é o que estava dando certo, eles criaram tudo isso que nós temos no Brasil. O Silvio Santos, ele é a essência da televisão”, comenta.

Paulo Mathias insiste e pergunta sobre os ensaios de retorno de Silvio ao SBT. “O Felipeh [Campos] pode responder isso por mim. O Silvio Santos é uma incógnita. ‘Hoje eu vou gravar’, prepara tudo, arruma tudo, faz aquela coisa toda e não vai. Ele é o dono, ele pode falar ‘não’ uma hora antes de entrar no ar, ele pode fazer o que ele quiser, então, o Silvio Santos é uma incógnita, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, não é?”, responde Silvia.

Felipeh completa: “ele faz isso mesmo, quantas vezes ele cancelou programa com todos os artistas no palco, todos. Ivete Sangalo, Belo, todo mundo pronto no palco e ele simplesmente falou: ‘eu não vou gravar’. Mas, Silvio, está todo mundo no palco, a Ivete veio da Bahia. ‘Manda embora, eu não vou entrar, tchau’.

“Silvio Santos é uma incógnita, Silvio Santos manda, ele é o dono, ele pode. Eu estou ali para obedecer, sou funcionária. Quem pode manda, quem tem juízo obedece. E o Silvio Santos é assim”, Silvia termina.