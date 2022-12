Silvio Santos comemora 92 anos e faz pedido à família; confira

Em vídeo registrado pelo neto e ator, Tiago Abravanel, Silvio faz pedido de longevidade e saúde para toda a família



O apresentador de televisão e dono do SBT, Silvio Santos, completou na última segunda-feira (12), seus 92 anos. Ele comemorou a chegada da nova idade junto às filhas e os netos. Em vídeo registrado pelo ator, Tiago Abravanel, Silvio faz um pedido carinhoso à família.

Silvio Santos é um dos comunicadores mais tracionais da TV Brasileira (Foto: Reprodução/SBT)



No vídeo compartilhado por Thiago, toda a família aparece cantando parabéns animadamente. Ao lado de Silvio, está sua esposa, Íris Abravanel, com quem é casado desde de 1981.

Após os parabéns, o Rei da TV fez um pedido à família. “Só posso dizer a vocês que agradeço a presença e peço à Deus que todos cheguem a apagar uma vela de 92 anos, no mínimo. Porque a alegria que vocês estão em dando, eu tenho certeza que vocês sentirão… A mesma ou maior alegria quando completarem 92 anos. Saúde para todos!”.

Silvio Santos comemorou o aniversário junto às filhas e netos (Foto: Reprodução)



Senor Abravael nasceu no dia de 12 de dezembro de 1930, na Lapa, Rio de Janeiro. Filho dos imigrantes Alberto Abravanel e Rebeca Abravanel, ele começou a trabalhar como camelô ainda aos 14 anos, quando aprendeu a negociar e expor sua voz. Já foi o dono do Baú da Felicidade e também do banco Panamericano, comprado pelo BTG Pactual posteriormente.

É pai de Patrícia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Cintia Abravanel, Renata Abravanel e Daniela Beyruti.