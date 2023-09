Silvia Braz Prestigia Desfiles de Moda em Milão e Paris

Comunicadora marca presença nas Semanas de Moda de Milão e Paris, conferindo as novas coleções Spring Summer24 com seu estilo inconfundível

Com os olhares do mundo da moda voltados para as Semanas de Moda de Milão e Paris, a renomada comunicadora Silvia Braz está deixando sua marca inconfundível nos principais desfiles internacionais. Com um estilo único, carisma e um brilho próprio, Silvia é presença garantida para conhecer ao vivo as novas coleções Spring Summer24.

Sasha, Juliana Paes, Silvia Braz, Sabrina Sato e Sheron Menezzes — Foto: Divulgação

Uma das grandes surpresas dessa temporada foi o convite especial recebido por Silvia para a estreia do estilista Sabato de Sarno no desfile da Gucci, um dos momentos mais concorridos da fashion week. Além disso, sua programação na cidade de Milão inclui participações nos desfiles de outras marcas de prestígio, como Prada, BOSS, Diesel, Salvatore Ferragamo, Dolce & Gabbana e Phillip Plein. Em seguida, Silvia fará uma rápida passagem por Paris, onde prestigiará os shows de Christian Dior e Balmain.

Silvia Braz na semana de moda de Milão

No entanto, os compromissos internacionais não a manterão distante por muito tempo, pois Silvia Braz está programada para retornar ao Brasil no dia 28 de setembro, onde terá compromissos pessoais a cumprir.