Silvia Braz, Maria Braz e Maria Antonia Braz posam em família para a nova campanha da Animale

A marca brasileira convidou a família de Silvia Braz para estrelar a campanha ‘Celebrate’, para as festas de final de ano

A Animale convidou Silvia Braz, Maria Braz e Maria Antonia Braz para estrelar a campanha Celebrate, em comemoração às festas de fim de ano. As mulheres da família Bussade Braz representam toda a sofisticação e elegância da mulher Animale e personificam perfeitamente a mulher livre em qualquer idade.

A campanha traz dois momentos especiais: para o momento festa looks mais glamurosos e para o momento easy chic roupas casuais leves no modo mais férias.

Para Silvia Braz, estrela da marca no ano de 2023, a campanha se torna ainda mais especial ao lado de suas filhas. “É com elas que gosto de celebrar a vida, festejar, compartilhar sorrisos e abraços. O resultado não poderia ser mais lindo”. Maria Braz, a primogênita, também comemora o sucesso em família. “A campanha reflete as nossas comemorações, sempre juntas, unidas e festejando a alegria, saúde e nossa união”.