Silvia Braz e Maria Braz são destaque da primeira fila do desfile de Elie Saab em Paris

No terceiro dia da Semana de Moda de Alta Costura Outono/Inverno 2024-2025, Elie Saab comemora as mais de três décadas da maison, que começou em Beirute, capital do Líbano e hoje é sinônimo de excelência e elegância absoluta.

“Elie Saab é um nome muito forte na alta costura pelos seus vestidos de festa glamurosos que muitas estrelas usam nos red carpets ao redor do mundo, nas festas mais importantes. Eu acho lindíssimo. É um estilista libanês que tenho grande admiração e que já conheci pessoalmente quando ele e o filho estiveram em São Paulo. Vou com um look prêt à porter da última coleção que é bem a cara de Paris nesse momento de verão, branco com bordados”, comentou Silvia Braz.

Mais uma vez o estilista trouxe às passarelas vestidos de princesa modernos e adornados com bordados delicados, além de cortes, linhas e silhuetas impecáveis que sublimam o corpo das mulheres com peças atemporais e suntuosas.

Este ano, o desfile começou com looks all black e migrou para detalhes furta cor que, aos poucos, se transformaram em vestidos verde musgo, vinho e roxo. Na sequência, vestidos de tons claros, nude e bege tomaram a passarela que foi finalizada, como é tradicionalmente, com uma noiva. Vale destacar, também, dois modelos masculinos repletos de brilhos e cortes esvoaçantes.