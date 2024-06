Silvia Braz comenta sobre os destaques do desfile da Dior na semana de alta-costura em Paris

A semana de moda de alta-costura de Paris começou nesta segunda-feira (24), e segue até o dia 27 de junho. No primeiro dia, as grifes Schiaparelli, Iris Van Herpen, Dior, Thom Browne e Giambattista Valli apresentaram as suas coleções de 2025 para plateias repletas de famosos.



O calendário oficial conta com 26 marcas na edição primavera-verão 2025 e, a maior das expectativas do dia de abertura foi o desfile de Christian Dior que reuniu celebridades como Silvia Braz, Jennifer Lopes e Venus Williams.



“É um dos desfiles mais aguardados, mais esperados e meu primeiro desfile da temporada de alta costura. Logo na chegada, a escultura ‘O beijo’, de Rodan nos recebe para o desfile que acontece no museu. Fiquei impressionada com o uso de jersey, um tecido com elastano na alta costura. É uma coisa nova, mas que nas mãos de Maria Grazia ela transforma no que há de mais belo”, contou Silvia Braz.

Maria Grazia Chiuri celebrou o poder do esporte e da moda juntos, impactada pelos Jogos Olímpicos que chegam à cidade nas próximas semanas. Cortes nadador e maiôs estiveram presentes nos looks cobertos por roupões e vestidos drapeados que lembram nadadores e trajes esportivos da Grécia antiga, em referência às origens das Olimpíadas.

Drapeados e vestidos plissados, sandálias gladiadoras, franjas e transparências também fazem parte da coleção que é uma ode a Atenas. Ainda dentro do tema, as cores branco e preto foram complementadas com tecidos prata, ouro e bronze, em referência aos materiais utilizados nas medalhas Olímpicas.