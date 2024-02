Silvia Braz brilha em entrevista com Carol Trentini em reta final da Semana de Moda de Milão

A disposição, alegria e bom humor da comunicadora brasileira Silvia Braz em transmitir ao público os insights dos shows das principais grifes da temporada na Semana de Moda de Milão, deixou seus fãs e seguidores admirados. Um dos pontos altos, foi quando Silvia inovou e entrevistou a modelo brasileira Carol Trentini (@carolinetrentini), que completa 20 anos de carreira. Na conversa, elas contaram causos que fizeram com que os espectadores ficassem chocados tanto com as histórias, quanto com a dinâmica e força das duas personalidades juntas, ambas peças importantes da comunicação de moda no Brasil.

A ampla quantidade de comentários como “Gente, amo ver mulheres lindas inteligentes e de garra”, “Duas mães e mulheres incríveis: Carol e Silvia são gente como a gente”, estimularam a comunicadora a continuar com esse formato de conteúdo que a aproxima do público e comunica a moda de forma original divertida. Um dos comentários sondava “O Brasil tem uma nova apresentadora??”

Nesta temporada, Silvia Braz participou de desfiles das marcas Prada, Gucci, Ferragamo e Dolce & Gabbana e de festas, jantares e eventos para poucos convidados. A comunicadora levou ainda sua equipe de filmagem para compartilhar também, de maneira bem-humorada, momentos de descontração, preparação e perrengues do dia-a-dia na cidade que é uma das principais influências para a moda internacional. Com o final desse período em Milão, Silvia irá para Paris, onde continuará realizando a comunicação da moda com originalidade e fluidez.