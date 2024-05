Sicoob realiza campanha de doações emergenciais “SOS Rio Grande do Sul”

O Instituto Sicoob, em parceria com o Coopera e as cooperativas do Sicoob Central SC/RS e Sicoob Central Unicoob, realizam até 31 de maio a Campanha de Doações Emergenciais SOS Rio Grande do Sul, com o objetivo de arrecadar doações em dinheiro destinadas à aquisição de alimentos e materiais destinados às vítimas das enchentes no estado gaúcho.

Cooperativa diz estar pronta a dar apoio a pessoas físicas e jurídicas Crédito: Corpo de Bombeiros/RS



“O Sicoob é uma instituição financeira cooperativa parceira de seus cooperados e comunidades em que atua, em todos os momentos, bons e ruins, porque é da essência do cooperativismo a solidariedade e a união de todos para obter melhores resultados”, disse o presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider da Silva. O dirigente acrescentou que “ajudar está no DNA do cooperativismo, pois um de seus sete princípios é o interesse pela comunidade. Por isso, onde há uma cooperativa, ela está ali para dar apoio a pessoas físicas e jurídicas, ajudar a desenvolver o município e contribuir com a região gerando mais empregos, renda e melhor qualidade de vida à população”.

Os valores arrecadados serão destinados ao público necessitado Crédito: Corpo de Bombeiros/RS



Os participantes cadastrados no marketplace do Coopera poderão realizar as doações com pontos, cartão de crédito, pontos + cartão de crédito e Pix por meio da plataforma. As doações também poderão ser realizadas por pessoas físicas e jurídicas, por meio da chave Pix 07147834000173, ou pelo banco 756, agência 0001 e conta corrente 80.000.689-5, do Instituto Sicoob.



“Os valores arrecadados serão utilizados para a aquisição de alimentos não perecíveis, material de higiene e limpeza, móveis, utensílios domésticos, material de construção e demais itens destinados ao público necessitado”, explicou o coordenador de Investimento Social Estratégico do Sicoob SC/RS, Juliano Oliveira Fernandes.