Sicoob lidera repasses de Baixo Carbono pelo BNDES

O Sicoob, instituição financeira cooperativa com mais de 8 milhões de cooperados, alcançou a primeira colocação na categoria “Baixo Carbono” na premiação anual do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), realizada na última terça-feira (25), em São Paulo. Além disso, o Sicoob foi reconhecido em outras duas categorias no ranking de agentes financeiros do BNDES: Atendimento ao Cliente e Valor Total Apoiado.

Instituição também se destacou nas categorias Atendimento ao Cliente e Valor Total Apoiado

A conquista da primeira colocação na categoria “Baixo Carbono” destaca a dedicação do Sicoob à preservação ambiental e ao desenvolvimento sustentável. “Essa posição ressalta nossa dedicação em ser mais do que uma instituição financeira; somos agentes de transformação que promovem práticas sustentáveis e contribuem para um futuro mais verde. Nosso compromisso com a sustentabilidade se reflete em cada ação, buscando sempre reduzir nossa pegada de carbono e incentivar nossos cooperados a fazer o mesmo”, comenta Francisco Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob.

Francisco Reposse Junior, diretor Comercial e de Canais do Sicoob

Na categoria “Atendimento ao Cliente”, o Sicoob alcançou a 2ª colocação, refletindo o compromisso da instituição com a qualidade e a proximidade no atendimento. Com uma vasta rede de mais de 4,6 mil pontos de atendimento, incluindo presença exclusiva em 400 municípios brasileiros, o Sicoob preza pela excelência no atendimento aos seus cooperados. “Nosso atendimento é próximo e acolhedor, refletindo diretamente nossa ampla presença e nosso compromisso com a qualidade no atendimento aos cooperados. Este reconhecimento nos enche de orgulho e nos motiva a continuar aprimorando o atendimento, seja pelos pontos físicos ou pelos nossos canais digitais, já que temos uma atuação ‘figital’”, destaca Reposse.

O Sicoob também se destacou na categoria “Valor Total Apoiado pelo BNDES”, alcançando a 3ª colocação. Esse reconhecimento celebra a capacidade do Sistema de mobilizar recursos para projetos importantes, promovendo o desenvolvimento econômico e social. “O Sicoob tem se dedicado à canalização de investimentos para diversas áreas, refletindo nosso compromisso com a sustentabilidade e a inovação. A conquista desse ranking fortalece nossa posição como uma instituição financeira que impulsiona o progresso com soluções e produtos focados na inclusão financeira”, finaliza o executivo.

Essa premiação reafirma o papel do Sicoob como líder em iniciativas sustentáveis e atendimento ao cliente, consolidando sua posição de destaque no cenário financeiro brasileiro.