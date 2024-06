Sicoob brilha na tela da Globo: cooperativismo em destaque em “No Rancho Fundo”

O Sicoob, uma das maiores instituições financeiras cooperativas do país, está apostando novamente na teledramaturgia como um canal estratégico para disseminar os princípios do cooperativismo financeiro. Em sua segunda participação em uma novela da TV Globo, agora em “No Rancho Fundo”, exibida na faixa das 18h, a instituição busca fortalecer sua imagem e conectar-se ainda mais com o público brasileiro.

Segunda incursão da instituição na TV Globo destaca benefícios econômicos e sociais do modelo cooperativista

As cenas que serão veiculadas na novela destacarão como o Sicoob contribui para o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde está presente. Além de oferecer produtos e serviços financeiros com taxas mais acessíveis, a instituição fomenta o empreendedorismo local, gera empregos e melhora a qualidade de vida dos cooperados.

Para Ênio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob, a participação em “No Rancho Fundo” é estratégica. “A teledramaturgia possui um alcance e influência significativos, sendo uma ferramenta poderosa para comunicar nossos valores e diferenciais. Esta ação reforça nosso compromisso com a democratização financeira e a sustentabilidade econômica”, destaca o executivo.

Em sua primeira incursão na teledramaturgia com a novela “Terra & Paixão”, o Sicoob obteve impacto positivo e reconhecimento. Agora, com “No Rancho Fundo”, a instituição visa consolidar sua posição como referência no setor financeiro cooperativista. A exposição em uma novela de grande audiência não apenas amplia o alcance da mensagem do Sicoob, mas também educa o público sobre os benefícios do cooperativismo, onde os cooperados são os verdadeiros donos da instituição.

Com mais de 8 milhões de cooperados em todo o Brasil, o Sicoob oferece uma vasta gama de serviços financeiros, incluindo conta corrente, crédito, investimentos, cartões, previdência, consórcios, seguros e maquininhas de cartão. A participação em “No Rancho Fundo” representa não apenas uma estratégia de marketing, mas um compromisso contínuo com a comunidade e o desenvolvimento econômico sustentável.

Ao integrar-se novamente à teledramaturgia brasileira, o Sicoob reafirma seu papel como um agente transformador na vida dos brasileiros, promovendo inclusão e prosperidade através do cooperativismo financeiro.