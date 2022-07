Show histórico: Gaby Hadassa canta no São João da Paraíba na cidade natal de sua mãe

O melhor e maior São João do Vale do Piancó aconteceu no município Olho d’água no último dia 23 de junho e agitou toda região

Mês de junho é mês de festa em todo Brasil, especialmente no estado do nordeste. O clima de São João contagia a todos com suas cores e sabores característicos. E é claro que uma festa junina de qualidade pede muita música boa. A cantora Luiza Gabriela Tolentino, mais conhecida como Gaby Hadassa, foi uma das principais atrações do São João da Paraíba.

A convite de Joana Sabino de Almeida, prefeita de Olho d’água, Gaby Hadassa canta na cidade natal de sua mãe

O que deixou esse momento ainda mais especial, foi o fato de Olho d’água ser a cidade natal de Edileuza Tolentino, mãe de Gaby. Lele Tolentino, como é conhecida por lá, não voltava ao município de pouco mais de seis mil habitantes há 40 anos.

Em sua conta nas redes sociais, Gaby Hadassa escreveu emocionada sobre esse show marcante em sua carreira: “Olho d’água ficará marcada no meu coração pro resto da vida. Obrigada, minha Paraíba. Eu ainda estou anestesiada com o calor e a forma com que fui recebida nesse meu primeiro São João e não tenho palavras que expressem o que eu senti. Eu quero retribuir todo esse carinho cantando e alegrando cada coração nordestino que me abraçou nessa festa”, declara.

Ao lado de tradicionais nomes como Márcia Felipe e a banda Limão com Mel, o show de Gaby Hadassa não ficou pra trás e rendeu comentários de anônimos e famosos nas redes sociais. A chef Aritana Maroni parabenizou a cantora. “Lindo demais. Energia incrível. Você arrebenta! Parabéns!”, escreveu. A também cantora Andreza, fez questão de registrar o quanto gostou do show. “Iupiii! Ela detona, quebra tudo”, brinca.