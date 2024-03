Show de Zezé di Camargo no Bis Festival abre espaço para novos talentos

O evento reuniu o universo do iGaming no Morro da Urca, no Rio de Janeiro

Um Show de Zezé di Camargo durante o Bis Festival abriu espaço para novos talentos na noite desta terça-feira (05) no Morro da Urca, no Rio de Janeiro.

O Bis Festival, que tem como intenção combinar diversão e oportunidades de networking para a comunidade de iGaming, recebeu Zezé di Camargo como principal atração. O artista apresentou seu projeto “Zezé Di Camargo Rústico” e cantou por duas horas levantando o público.

Cerca de mil pessoas prestigiaram o festival, que teve ainda a apresentação de Fredd Costa, o cantor pedreiro descoberto por Leonardo, e da dupla Anderson & Matheus, apadrinhada por Zezé. O evento ainda arrecadou recursos para ajudar vários projetos beneficentes. Uma das instituições beneficiadas foi o Hospital do Câncer Francisco Camargo, em Goiás, criado por Zezé Di Camargo. “O hospital já está com 30% do projeto pronto, mas a obra completa vai custar 360 milhões de reais. Estamos construindo só com doações de iniciativa privada. Eu costumo dizer que ninguém é tão rico que não precise de ninguém, nem ninguém é tão pobre que não possa ajudar alguém. Vamos ajudar quem não teve a mesma oportunidade que a gente na vida. Estou muito feliz com essa doação, obrigado”, disse Zezé.