Show de Mumuzinho agita São Paulo: Mirante Esperia lotado!

Cantor leva multidão ao novo espaço no Parque Anhembi

Ontem à noite, a nova casa de shows Mirante Esperia, localizada no Parque Anhembi, se tornou o epicentro da diversão na cidade, graças a uma apresentação inesquecível do cantor Mumuzinho. Com ingressos esgotados e uma plateia animada, o Mirante Esperia mostrou que chegou para ficar e conquistar o coração dos paulistanos.

Cantor conquista fãs com apresentação em local inédito

O show de Mumuzinho, que já é conhecido por sua energia contagiante, levou a multidão ao delírio com suas músicas cativantes. O local estava repleto de fãs e, para tornar a noite ainda mais especial, várias celebridades marcaram presença. O ex-jogador de futebol e ícone do Corinthians, Jô, estava lá para curtir a festa, assim como Canyoe Leiz, da banda Turma do Pagode. A presença de influenciadores também deu um toque especial à noite, com Ju Nogueira, do canal “Já Contei?”, e Diego Schueng, apresentador do Uol, curtindo a música e a atmosfera incrível do Mirante Esperia.

Mumuzinho comanda noite memorável Show de Mumuzinho enche a nova casa de shows do Parque Anhembi

O Mirante Esperia, localizado próximo ao sambódromo, oferece algo único em São Paulo. Com um rooftop que proporciona uma vista panorâmica deslumbrante da cidade, a casa de shows promete ser o novo ponto de encontro para os amantes da música e da diversão. Além disso, o Mirante Esperia planeja receber grandes nomes da música todas as quintas-feiras, garantindo que a diversão seja uma constante para o público.

Nova casa de shows em São Paulo é um sucesso com show de Mumuzinho

A casa também oferece camarotes privativos, permitindo que os VIPs desfrutem da experiência em grande estilo, e uma seleção de drinks exclusivos que tornam a noite ainda mais memorável.

Com uma noite repleta de música, alegria e celebridades, o Mirante Esperia mostrou que veio para ficar e agitar a cena noturna de São Paulo, estabelecendo-se como a nova referência de entretenimento na cidade. Se você ainda não conhece o local, é melhor se apressar, pois parece que o Mirante Esperia está destinado a se tornar uma parte essencial da vida noturna paulistana.

Todas as fotos por @vitorsaghas