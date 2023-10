Show de Lulu Santos reúne mais de 4 mil servidores no Dia do Servidor Público

Parceria entre os sindicatos Sindjus e Sindilegis proporciona momentos de alegria e descontração aos servidores

No último sábado, a capital federal se encheu de alegria e celebração em honra ao Dia do Servidor Público. Mais de 4 mil pessoas se reuniram no Bothanic para um show especial do icônico cantor e compositor Lulu Santos. O evento foi fruto de uma parceria entre os sindicatos Sindjus e Sindilegis, demonstrando o compromisso dessas entidades em proporcionar momentos de descontração e alegria aos servidores.

A grandiosidade do show não apenas homenageou os servidores públicos, mas também marcou um ponto alto na carreira de Lulu Santos. O renomado artista, que celebra 70 anos de idade este ano, surpreendeu o público ao apresentar sua voz na turnê “Barítono”. Sua performance evidenciou que a paixão pela música é eterna, e sua voz só melhora com o tempo.

A atmosfera do Bothanic, com seu ambiente amplo e agradável, proporcionou o cenário perfeito para esta celebração. Chico Vaz, coordenador-geral do Sindjus, destacou a importância dos servidores públicos na organização, considerando-os os alicerces que sustentam a estrutura e a diretoria das entidades sindicais.

A parceria entre Sindjus e Sindilegis, segundo Alison Souza, presidente do Sindilegis, foi fundamental para a realização deste evento memorável. “O encontro foi inesquecível e ficará em nossas memórias”, comentou.

O coordenador-geral do Sindjus, Costa Neto, enfatizou que o show de Lulu Santos foi uma manifestação do progresso alcançado pelo sindicato nos últimos anos e da influência que exercem em todo o país. Ele afirmou: “Este é um momento verdadeiramente singular para todos nós. Junto com o Sindilegis, estamos desempenhando um papel fundamental na defesa das nossas categorias e, acima de tudo, na proteção do serviço público.”

A noite de sábado não apenas celebrou os servidores públicos, mas também celebrou a música e a união entre sindicatos em prol de uma causa comum. Lulu Santos demonstrou sua versatilidade vocal e habilidade de se reinventar, resultando em uma plateia entusiasmada e gratificada por ter sido parte desse evento especial.