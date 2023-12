Show de Filipe Ret, “FRXV – Ao Vivo”, será transmitido na madrugada de 28 dezembro

O dvd FRXV (Ao Vivo), lançado em 15 de dezembro de 2023 pelo cantor Filipe Ret, um dos maiores nomes do rap e do trap brasileiro, celebra os 15 anos da carreira do cantor reunindo seus sucessos ao longo desse tempo será exibido pelo Multishow. A apresentação, que será transmitida pelo canal a partir das 00h30 de quarta (27) para quinta (28), será retransmitida às 22h do dia 05 de fevereiro de 2024 no canal Bis, além de já estar disponível para os assinantes do Globoplay assistirem, sob o nome de “Filipe Ret: Especial 15 Anos”.

Com a participação no show de importantes cantores dos gêneros como Anezzi, BK’, Caio Luccas, Dallas, Delacruz, Djonga, Kayuá, MC Maneirinho, Mãolee, Maru2d, TZ da Coronel e PJ Houdini, Filipe Ret cantou alguns de seus maiores hits como “Me Sinto Abençoado”, “F*F*M*”, “Vivendo Avançado”, “Vizão de Cria 2”, “Neurótico de Guerra”, “Corte Americano”, “Ilusão”, “Invicto”, entre outras.

Nas duas noites de gravação do dvd com um palco grandioso e muita tecnologia envolvida, Filipe Ret levou mais de 25 mil pessoas à Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro. A estrutura da apresentação contava com 3 telões verticais, mais de 900 equipamentos de luzes, máquinas de chamas, 22 metros de passarela, além do palco frontal de 15 metros, com chão feito por tela de LED. O espetáculo que teve direção criativa de Tito Sabatini e musical de Duani, ainda teve como uma grande surpresa o palco se elevar e flutuar sobre o público presente na pista e chegar próximo às arquibancadas da Arena.

O álbum com grandes sucessos de Filipe Ret vem alcançando bons números nas plataformas digitais como Youtube e Spotify, atingindo mais de 20 milhões de visualizações somadas. O rapper também possui uma forte base de fãs em seu perfil no Instagram, que acumula mais de 9.5 milhões de seguidores.