Shopee ultrapassa Amazon Brasil e se torna o segundo maior E-commerce do País

Em uma movimentação significativa no mercado de e-commerce brasileiro, a Shopee superou a Amazon Brasil pela primeira vez, consolidando-se como o segundo maior e-commerce do país. Com um aumento de 10,8% em visitas em relação a abril, a empresa asiática registrou 201 milhões de acessos únicos em maio, impulsionada pelo Dia das Mães.

O crescimento da Shopee destaca-se no contexto de um aumento geral no tráfego do e-commerce brasileiro, que subiu 5,2% em comparação ao mês anterior, totalizando 2,52 bilhões de acessos únicos. Este resultado, o segundo melhor de 2024, foi significativamente impactado pelo Dia das Mães, uma das principais datas comemorativas para o comércio.

A conversão desses acessos em vendas também refletiu um cenário positivo. De acordo com um relatório da Conversion, com base nos dados da Venda Válida, o faturamento do e-commerce em maio seguiu uma tendência de crescimento, registrando uma alta de 7,2%. Esta tendência de aumento nas vendas iniciou-se em março, impulsionada pelo Dia da Mulher, e manteve-se estável ao longo dos meses subsequentes.

A Shopee, que entrou no mercado brasileiro em 2019, tem demonstrado uma estratégia agressiva de crescimento, focando em promoções e parcerias estratégicas para aumentar sua base de clientes. A empresa agora compete diretamente com o Mercado Livre, que ainda lidera o mercado de e-commerce no Brasil.

A ascensão da Shopee não é apenas um reflexo de suas estratégias de marketing e expansão, mas também da mudança de comportamento dos consumidores brasileiros, que têm se mostrado cada vez mais receptivos a novas plataformas de compra online. Com a superação da Amazon Brasil, a Shopee solidifica sua posição no mercado e promete continuar sua trajetória de crescimento nos próximos meses.

O impacto do Dia das Mães foi um fator crucial para o desempenho de maio, mostrando como datas comemorativas podem influenciar significativamente o mercado de e-commerce. A expectativa agora se volta para as próximas grandes datas do comércio, que deverão continuar impulsionando o setor.