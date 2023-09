Shirley Maia Cusick: a empresária brasileira que quer mudar o Senado dos EUA

A brasiliense é a primeira brasileira a buscar um cargo tão importante na política norte-americana e tem sido a favorita nas primárias republicanas de New Jersey

Uma candidata que quebrou barreiras está emergindo como uma figura notável nas eleições para o Senado Federal dos Estados Unidos pelo estado de New Jersey. Shirley Maia Cusick, empresária de sucesso no setor de consultoria e advocacia imigratória, é a primeira brasileira a buscar um cargo tão importante na política norte-americana. Sua trajetória de vida e suas convicções políticas têm chamado a atenção de eleitores, e ela está determinada a fazer a diferença na arena política dos Estados Unidos.

Shirley e seus netos

Shirley Maia Cusick é brasileira, nasceu em Brasília, e cresceu acompanhando de perto a construção da nova capital do país, uma época em que a política era vivida de maneira diferente. Sua ligação com a política remonta ao seu padrinho, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, cuja visão e estilo de governar servem como inspiração para a candidata.

Shirley Cusick durante evento em Long Branch, New Jersey

Créditos: Fábio Serghetto

Em 1990, quando o governo brasileiro implementou o controverso Plano Collor, que confiscou as cadernetas de poupança por 18 meses, Shirley decidiu deixar o Brasil, sentindo que a insegurança governamental era prejudicial ao país. Ela emigrou legalmente para os Estados Unidos, onde se tornou uma cidadã americana. Shirley construiu uma família com seu marido, um sargento aposentado, e três filhas, e agora é avó de seis netos, incluindo um membro da Tropa de Elite da Marinha dos EUA.

A brasileira Shirley Maia Cusick vai tentar uma vaga no Senado norte-americano

Foi justamente a coragem desse neto que ingressou na Marinha, que a fez refletir sobre política e a despertou para o desejo de causar um impacto positivo e se arriscar, assim como o jovem Leonardo de apenas 20 anos faz pelo país. Como tradutora e consultora de imigração, Shirley se destacou na comunidade imigrante e se tornou uma referência. Seu escritório, Worldwide Legal Services, em Short Hills, presta serviços tanto a empresários que desejam investir nos Estados Unidos quanto a imigrantes que buscam legalizar sua situação de acordo com a lei.

Shirley é uma candidata conservadora, cujos valores são fundamentados na família e nos princípios cristãos. Ela é declaradamente pró-família, pró-crianças e fortemente contrária ao aborto. Sua visão política gira em torno da ideia de proteger as famílias e garantir que as políticas beneficiem as crianças, em vez de servir a agendas globais e interesses financeiros.

Educação é uma das principais preocupações de Shirley, e ela argumenta que as escolas públicas estão se afastando dos princípios fundamentais da educação, priorizando agendas progressistas. Ela acredita que a educação de qualidade é o melhor investimento para o futuro das crianças e se posiciona contra a sexualização precoce.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Enquanto se prepara para enfrentar o atual Senador democrata Bob Menendez, que está no cargo há 17 anos, Shirley acredita que o momento é de mudança e que os eleitores estão ansiosos por representantes alinhados com seus valores e interesses. Ela está pronta para lutar pela família, pela liberdade religiosa e por políticas que protejam as crianças.

Aos 62 anos, Shirley Maia Cusick é uma candidata com convicções claras e firmes, inspirada por figuras como Margaret Thatcher, a “Dama de Ferro” do Reino Unido, e Susan B. Anthony, uma das pioneiras na luta pelo voto feminino nos EUA. Com sua experiência como líder comunitária, ela está determinada a deixar sua marca na política norte-americana e fazer uma diferença duradoura no Senado Federal. As eleições nos EUA prometem ser emocionantes e cheias de significado, à medida que Shirley Maia Cusick se destaca nas expectativas e busca representar os interesses dos cidadãos de maneira inovadora e comprometida.