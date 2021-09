Sheyla Christina – Conheça o novo ícone da internet

A grande arquiteta do Tik Tok foi criada pelo designer Fábio Marx e já acumula mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais

Quem diria que uma personagem criada durante o tempo ócio de Fábio Marx viraria o fenômeno da internet em tão pouco tempo. O designer começou a criar vídeos despretensiosamente, mas foi crescendo até chegar a mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais. Hoje, ele usa a Sheyla Christina para passar mensagens cômicas e positivas aos seguidores.



Com muita riqueza, ironia e dicas maravilhosas sobre a vida, Sheyla se tornou um sucesso. A arquiteta nasceu da criatividade de Fábio durante a pandemia, mas no início não tinha nem nome. O designer colocava a peruca e fazia algumas piadas sobre a profissão, se passando por uma empresária rica e de muita classe.

O chihuahua da Sheyla Christina também é famoso na internet e tem até Instagram



“Começou a estourar e eu abri uma caixa de perguntas para pedir sugestões de nomes. Sheyla Christina foi escolhido junto com os meus seguidores. Foi tudo inesperado, mas eu sempre gostei de fazer vídeos para internet, de trabalhar com essa parte de audiovisual”, disse Fábio.

Fábio tem uma marca de arquitetura, design e produtos, junto com Nicholas Oher e Paloma Bresolin



Apesar de ter se surpreendido com o resultado, o designer sempre acreditou que um dia seria reconhecido por um excelente trabalho, só não imaginava que seria mostrando o lado cômico que herdou do pai. “Em algum momento eu me tornaria uma referência. Eu sabia que as pessoas iriam me reconhecer. Eu gosto da fama, de ser reconhecido na rua, mas eu pensei que isso viria do meu trabalho [de arquitetura e design]”, explicou.

Fábio afirmou que é parado na rua constantemente por seguidores que o reconhecem



Fábio se formou em design de interiores e fundou o escritório Ohma Design junto com dois sócios. Mas as coisas nem sempre foram fáceis na vida dele, Marx saiu de casa, em Cuiabá-MT, aos 17 anos e se mudou para Curitiba-PR, onde se sustentou e passou por muitas dificuldades. Ele acredita que toda a vivência o preparou para esse momento.

Fábio é designer de interiores, técnico em design gráfico, vencedor de 4 prêmios do projeto integrador da Unicuritiba e professor por dois anos na UFPR



“Por tudo que eu já passei, de onde eu vim, pela minha história, eu me sinto preparado. Não quero dizer pronto para fama, mas preparado de ter o pé no chão, sabendo que isso pode acabar a qualquer momento”. E é com essa ideia de o quanto a internet é volátil que Fábio tenta aproveitar ao máximo para passar uma mensagem positiva. “Quero fazer um trabalho muito coeso, que tenha minhas raízes e essência”.

De acordo com Fábio, a mensagem que Sheyla tenta passar para o público é o que os une. “Ela tem uma personalidade e eu tenho outra completamente diferente. Nós somos o oposto, mas nos encontramos na mensagem que queremos passar. Nós queremos levar algo positivo para o mundo. Se eu pudesse falar algo para as pessoas é para que elas não deixem de acreditar na essência que têm”.



Fábio já é tão querido pelo público e as celebridades, que chegou a ter um vídeo divulgado por Bruna Marquezine e participou da festa de lançamento de uma marca de cosméticos da Virginia. “Por mais que eu esteja fazendo essa personagem, ela é completamente fora da minha realidade. Ela é de um mundo que eu sou visualizei por uma janela e nunca fiz parte. Eu nunca esqueço quem eu sou, mesmo nos momentos em que estou dentro desse mundo que a Sheyla me abriu a porta”, finaliza o designer.