Sheilla Castro comemora aniversário das filhas no Beach Park

A jogadora de vôlei Sheilla Castro escolheu o Beach Park, um dos destinos cearenses mais procurados do Brasil, para a celebração do aniversário de cinco anos das filhas gêmeas Liz e Ninna. A família se hospedou no Suites Beach Park Resorts, onde desfrutaram de momentos de lazer e diversão em família, compartilhados com o público nas redes sociais da atleta.

A esportista ainda se aventurou nas icônicas e radicais atrações do Aqua Park, eleito o melhor parque aquático do Brasil e o segundo melhor do mundo (TripAdvisor 2023). É a segunda vez que Sheila visita o destino e, desta vez, a pedido das próprias filhas. “Estivemos aqui no ano passado e vivemos momentos mágicos. Para este ano, decidimos comemorar o aniversário das meninas de uma forma diferente: viajando. E é claro que a primeira opção delas foi o Beach Park”, conta.

Sheilla, que já conquistou duas medalhas olímpicas, é referência no vôlei brasileiro. Ao longo de sua carreira também contribuiu para conquistas em competições como o Campeonato Mundial e a Copa do Mundo. Sua habilidade como oposta, combinada com sua presença em quadra e liderança, a tornaram uma das jogadoras mais respeitadas no cenário internacional do esporte.

O Beach Park oferece serviços exclusivos de lazer, bem-estar e entretenimento para toda a família e está localizado de frente para o mar, na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, a apenas 20 minutos da capital cearense – com fácil acesso partindo de Fortaleza ou do Aeroporto Internacional Pinto Martins.

