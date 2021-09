Sheila Mello se torna embaixadora de rede de esmalterias

A dançarina se tornou o novo rosto da rede de esmalteria “Unhas Cariocas”, a maior do Brasil

Sheila Mello continua colhendo os bons frutos de sua carreira de sucesso e, agora, se tornou embaixadora da maior rede de franquias de esmalteria do Brasil, a “Unhas Cariocas”, empresa que conta com mais de 70 unidades por todo nosso país. “Decidimos que seria importante associar nossa imagem com uma pessoa que já tivesse reputação e status compatíveis aos nossos”, explica o CEO da empresa, Mauricio César.

Foi através dessa procura que chegaram ao nome da dançarina e Maurício só tem a rasgar elogios a ela: “Iniciamos em 2021, mesmo em meio a pandemia, o monitoramento do mercado para achar uma celebridade que tivesse convergência com a nossa marca, com nossos valores e, em especial, com nossas clientes. E foi assim que chegamos ao nome da Sheila Mello, já que ela preenche todos esses pré-requisitos. E para nossa surpresa, ela é muito mais do que esperávamos”, elogia o CEO.



Sheila Mello continua colhendo os bons frutos de sua carreira de sucesso e, agora, se tornou embaixadora da maior rede de franquias de esmalteria do Brasil, a “Unhas Cariocas”

A mãe de Brenda, fruto do casamento com Fernando Scherer, está muito animada com essa nova etapa e já esteve por dois dias em Taubaté (SP) conhecendo as instalações da sede da empresa, além de assinatura do contrato e uma belíssima sessão de fotos. E como uma ótima embaixadora, também visitou algumas franquias da rede para conhecer mais de perto o trabalho de cada uma.

Como uma ótima embaixadora, também visitou algumas franquias da rede para conhecer mais de perto o trabalho de cada uma

E com Sheila Mello estrelando as campanhas, a empresa está prestes a inaugurar sua fábrica própria. No espaço de 6m², além de produzir os produtos próprios que já são vendidos nas unidades da rede e pelo e-commerce, será gerenciada toda a área administrativa da empresa.