Shark Tank Brasil recebe startup que criou tecnologia para eternizar jogadas esportivas ao toque de um botão

A Filma Eu criou sistema inédito de replay durante evento de empreendedorismo da Universidade Federal de Itajubá

Nesta próxima sexta-feira (05), o programa Shark Tank Brasil recebe a startup Filma Eu. Com exibição às 22h30 no Sony Channel, a atração vai mostrar negócios promissores de empreendedores que querem fisgar os tubarões.

Dentre os negócios apresentados neste episódio, a Filma Eu teve a oportunidade de mostrar sua inovação para os Sharks. O programa conta com a participação dos sócios fundadores da startup, Rafael Ávila e Thassio Roger.

Rafael Ávila e Thassio Roger durante o programa Shark Tank Brasil (Foto: Divulgação Sony Channel/ Shark Tank Brasil)

No episódio inédito, os empreendedores fazem um pitch de seu negócio na tentativa de convencer Camila Farani, Carol Paiffer, José Carlos Semenzato, Caito Maia e João Appolinário a investirem na empresa: “Você algum dia já viveu algum momento tão incrível, que você pensou ‘nossa, devia ter gravado isso’?”, inicia Roger durante apresentação para os Sharks.

“Participar do programa foi uma grande realização e uma oportunidade de aumentar a visibilidade do nosso negócio. Com certeza, levar nossa inovação para os cinco maiores empreendedores do Brasil é uma sensação única”, comemora Rafael Ávila, co-fundador da Filma Eu.

Os ‘Sharks’ aproveitaram o clima esportivo e arriscaram embaixadinhas (Foto: Divulgação Sony Channel/ Shark Tank Brasil)

Por fim, Thassio Roger conta que explicar sobre um negócio que não existe é uma tarefa desafiadora: “Como nosso produto é inédito e além de criar a tecnologia, também criamos o mercado, foi um desafio colocar nosso negócio no pitch de uma forma didática. E o resultado, o público verá na TV.”