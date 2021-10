Shark Energy Drink marca presença em eventos de ex-BBB e planeja novo lançamento em novembro

A Shark Energy Drink, bebida energética, tem ganhado grande destaque no Brasil. Na última semana, a ex-BBB20, Flay, comemorou o aniversário de 28 anos e a Shark marcou presença no evento que aconteceu em São Paulo. Gilmar Santana, o Mac Trade da marca, adiantou que nos próximos dias, serão divulgadas atrações para o lançamento online da marca em novembro.

Fazendo sucesso com o público, a marca de bebida energética vai lançar novos sabores em janeiro de 2022. A bebida é o primeiro energético carbonatado criado no mundo, com cafeína 100% natural, sem glúten, sem conservantes, sem sódio e sem adição de açúcar.

A marca foi trazida ao Brasil em 2007 pelo empresário Mauro Luiz Stumpf, morto em 2016 no acidente com o avião da Chapecoense. O energético começou a ser distribuído na região de Chapecó (SC) e hoje é distribuído às redes hoteleiras pela matriz e pelas filiais de São Paulo e Rio de Janeiro.

Sócio da Shark, João Vitor Manhabusque

ANIVERSÁRIO DA FLAY

Por conta da pandemia de covid-19, os convidados foram orientados a levar o comprovante de vacinação. O tema da festa foi Dubai, uma referência a última viagem que Flay fez para os Emirados Árabes.

A bebida foi uma das patrocinadoras da festa e caiu no gosto do público. Famosos como o ex-BBB Babu, Viih Tube, Kaysar, Gisele Bicalho, Thomaz Costa, Raissa Barbosa, entre outros, prestigiaram o evento. Durante a festa, a aniversariante foi pedida em casamento pelo namorado, Pedro Maia. Outro momento inusitado foi o reencontro de Babu Santana e Ivy Moraes.