Sem tabu, Movimento ‘Sexual Wellness’, quebra paradigmas da masturbação feminina com foco no bem-estar

Você já conhece o Sexual Wellness? Mais que uma nomenclatura, ele é um movimento que promove o autoconhecimento sexual com foco no bem-estar. O objetivo dessa prática é levar esse assunto que, ainda é tabu, com naturalidade e leveza reverberando em saúde e qualidade de vida. Idealizado por Natali Gutierrez, o objetivo é incentivar cada vez as mulheres a buscarem suas realizações e desejos.

A conexão com o prazer é libertadora, além de uma grande aliada da saúde. Por isso, a importância do movimento Sexual Wellness, ao libertar as amarras e incentivar cada vez as mulheres a buscarem suas realizações e desejos. Questionamentos como “quando foi a última vez que me encontrei comigo mesma?” ou “como me relaciono com a sexualidade em meus encontros íntimos?” fazem parte desse momento.

“Sexual Wellness é o bem-estar sexual, naturalizando o tema com toda clareza e significado. O autocuidado de forma mais profunda em busca de uma verdadeira conexão com quem somos”, comenta Natali Gutierrez.

“Minha dica é fazer reconexões, se questionar , quem sou eu na minha intimidade, como seu sou com meu corpo. A própria masturbação é vista como um momento de relaxamento ou culpa? Essas são algumas questões que, quando respondidas, se tornam aliadas do prazer no Sexual Wellness”, ressalta Natali.

Para muitos, esse tema ainda é considerado um tabu, algo até mesmo proibido, mas o levantamento desse tema no mercado tem resultado em debates positivos. O mercado de produtos eróticos ainda é muito vulgarizado, visto muitas vezes até como algo pecaminoso. Mas quando há a transformação de mindset, ressaltando os benefícios em especial a saúde pessoal focada no bem-estar sexual, é como se uma chavinha virasse e as pessoas passassem a pensar nisso como uma oportunidade de pensar mais na sua sexualidade e na sua intimidade com carinho e acolhimento, sem medo.

Para finalizar o tema, a sexóloga Nat Gutierrez destaca a importância do Sexual Wellnes na vida da mulher. “É uma grande oportunidade para mulheres se conhecerem mais, serem mais seguras da sua sexualidade, mais seguras do seu próprio prazer, do que gostam, do que querem, dos seus desejos, das suas fantasias. Eu acredito muito que o Sexual Welness tem o poder de agregar coisas boas principalmente na visão das mulheres”, finaliza.