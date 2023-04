Sexo durante a menstruação: é possível sentir o aumento da libido durante este período

Uso de lubrificantes e toalha absorvente para evitar sujeira e constrangimento podem ser bons recursos na hora do sexo durante o período menstrual

O desejo sexual varia de mulher para mulher, e em alguns dias do mês, o tesão é ainda maior. No decorrer do ciclo menstrual, o clitóris fica mais sensível aos estímulos, resultado das mudanças hormonais que ocorrem no corpo e interferem diretamente na libido feminina. Há quem se sinta confortável e deseja continuar sua vida sexual normalmente durante este período, enquanto outras preferem abster-se em decorrência de algum tipo de desconforto ou outras razões.

Toalha Absorvente Prazeres

Crédito: Divulgação Herself

A boa notícia para quem está em busca de explorar a sexualidade durante a menstruação é que o orgasmo é capaz de aliviar até mesmo as cólicas, há uma elevação do nível de intimidade entre os parceiros e redução da duração do período. Embora haja vantagens, é importante lembrar que, durante a menstruação, o sexo pode aumentar o risco de contrair infecções transmissíveis (ISTs) devido à presença de sangue menstrual.

Marília Ponte, criadora da Lilit, marca de autocuidado íntimo

Crédito: Divulgação / Feel&Lilit



Neste período em que o corpo feminino está passando por mudanças hormonais, algumas mulheres podem sentir-se mais conectadas com seus corpos e sexualidade, afirma ginecologista Roberta Grabert. “Caso a mulher se sinta confortável, com desejo e excitação, não há nenhuma contraindicação formal para atividade sexual durante a menstruação, que garante certos benefícios para a mulher. O risco de engravidar neste período é bem pequeno, mas o uso de preservativo é crucial. Após a relação, recomendo urinar e lavar a vulva, dispensando as duchas vaginais”, comenta Roberta Grabert.

Lubrificante Íntimo Excitante

Crédito: Bruna Bento



Roberta também chama atenção para dois pontos muito importantes que devem ser levados em conta para quem decidir fazer sexo durante o ciclo menstrual: lubrificação e manchas de sangue. “A mulher que decide ter relações sexuais durante a menstruação deve-se atentar a hidratação vaginal, pois apesar de haver umidade na vulva, somente ela pode não ser suficiente para garantir que não aja desconforto durante a penetração. Neste contexto, o uso de um lubrificante à base de água pode ser o ideal. Você também pode querer colocar uma toalha para proteger as roupas de cama ou outros itens de manchas de sangue”.



Uma alternativa para esses dias é o uso de um lubrificante. O Lubrificante Íntimo Excitante foi cuidadosamente desenvolvido pela Feel&Lilit para garantir a lubrificação da vulva, vagina e clitóris, proporcionando uma refrescante e prazerosa sensação durante os seus momentos de intimidade. Este produto é um item importante para a mulher manter em seu kit de autocuidado íntimo e poder desfrutar de prazer livre de desconfortos durante a penetração.

dra. Roberta Grabert, ginecologista

Crédito: Divulgação / Dra. Roberta



A menstruação não deve ser um impeditivo para as mulheres desfrutarem do aumento da libido durante este período. Para trazer a segurança de que não ocorra nenhum vazamento durante o sexo, a Toalha Absorvente Prazeres cumpre esta função perfeitamente, com a opção de ser colocada na cama ou em qualquer outra superfície, através de sua tecnologia antimicrobiana e dupla camada de absorção, garantindo assim, momentos de prazer sem preocupação e constrangimentos.