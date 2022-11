Setor hoteleiro no Brasil é beneficiado por tecnologia que impulsiona o setor

O crescimento da demanda exige do setor maturidade digital para trazer soluções tecnológicas viáveis para melhorar a experiência do hóspede

O setor de hotelaria deverá crescer 60%, acumulando faturamento na ordem de R$ 15 bilhões, até o final de 2022, de acordo com os dados da Braztoa (Associação Brasileira das Operadoras de Turismo). O segmento representa aproximadamente 8% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, segundo a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

Fit Anywhere, aplicativo de wellness, que conta com uma variedade de treinos em casa, ao ar livre, na academia

Em um recorte do segmento, dados da Associação Brasileira das Agências de Viagens Corporativas (Abracorp) apontam que o faturamento do turismo de negócios mais que triplicou em 2022, quando comparado ao mesmo período de 2021, contabilizando R$ 4,8 bilhões de receita até o momento.

A hotelaria passa por renovação no Brasil, pela influência da tecnologia, na busca pela melhor experiência do hóspede. A expectativa do mercado é que soluções e ferramentas tecnológicas aprimorem ainda mais a vivência do cliente. Dados do segmento apontam que, principalmente no turismo de negócios, a piscina já não é mais tão atrativa, e cada dia mais as pessoas têm buscado por academias no hotel.

Pedro Kauffman, CEO da Fit Anywhere – Crédito: Amanda Ocanha

Neste cenário, a Fit Anywhere, aplicativo de wellness, que conta com uma variedade de treinos em casa, ao ar livre, na academia, aulas de pilates, de dança, que se encaixam na rotina de qualquer pessoa e traz soluções práticas ao setor hoteleiro. “A tecnologia do app consegue sanar toda a dor do mercado hoteleiro ao oferecer treinos e orientação de uso de equipamentos, bem como consultorias que vão reduzir os custos de manutenção do espaço fitness”, diz o CEO da startup, Pedro Kauffman.

Leva-se em consideração que o serviço por meio do aplicativo fica mais personalizado e impulsiona a prática de atividade física mesmo fora da rotina de casa. “A hotelaria percebeu o valor agregado de uma ferramenta fitness na reserva de hóspede. A Fit Anywhere traz resultados com a vantagem do baixíssimo investimento e alto impacto”, diz Kauffman.

Ele ainda ressalta que com uma única reserva atraída pelo aplicativo, o hotel já paga o investimento feito. “A startup se coloca como parceira do hotel na busca de soluções para quem não tem a possibilidade de criar espaços dedicados ao exercício físico”.