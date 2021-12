Sest e Clara Valverde lançam novo single pela Sony Music

Gravado e produzido no Rio de Janeiro, o trabalho dá prosseguimento à criativa proposta de promover uma imersão artística entre todos os envolvidos

O cantor mineiro apresenta “No pé do ouvido”, que é a segunda faixa a ser lançada do Sessão de Boa 2, projeto do artista com participações.

Sest, em parceria com a cantora Clara Valverde, lança o single “No pé do ouvido” pela Sony Music. A canção, que conta com Tibery na parte instrumental, faz parte do projeto “Sessão de Boa 2”. A faixa já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio, o clipe no canal do YouTube do cantor mineiro foi lançado na última sexta-feira.

“No pé do ouvido” é uma colaboração entre Sest, Clara Valverde e Tibery. A faixa é uma música de amor que cativa e contagia o ouvinte. Com instrumental enérgico e vocais que se complementam é perfeita tanto para ouvir com aquele alguém especial quanto para embalar o público na pista de dança.

“No pé do ouvido” foi a música mais surpreendente de todo o projeto Sessão. Foi incrível a vibe do estúdio, conseguimos chegar exatamente aonde a gente queria. E vamos combinar que é muito mais fácil fazer música perto de pessoas como a Clara, Tibery, Maori, Jones, Moulin…” conta Sest, entusiasmado com o resultado da colaboração.

Essa é a segunda faixa do “Sessão de Boa 2”, disco do músico belo-horizontino. Gravado e produzido no Rio de Janeiro, o trabalho dá prosseguimento à criativa proposta de promover uma imersão artística entre todos os envolvidos. Foram 15 dias de convivência da equipe na capital carioca, com o intuito de combinar referências e inspirações individuais para produzir um disco musicalmente rico e relevante.

Clara Valverde, um dos nomes de destaque da nova geração da música pop, mostra a cada canção o talento singular de criar melodias marcantes. Atua de maneira harmônica e é o encaixe perfeito na colaboração vocal com Sest, resultando em uma música contagiante, calorosa e animada.

O instrumental é assinado pelo beatmaker Tibery, que, em co-autoria com Sest e Clara Valverde, constrói o ambiente perfeito para uma canção de amor cheia de swing. A coprodução musical da faixa fica por conta de Jones, Maori e Moulin.

“No pé do ouvido” embala o ritmo de “Sessão de Boa 2” e dá continuidade ao frutífero trabalho que Sest vem apresentando no cenário da música, misturando ritmos, inovando e colaborando com artistas de diferentes vertentes.

Ouça e assista agora “No pé do ouvido”: