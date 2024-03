Servidão: Um Grito de Liberdade nas Telas Digitais

O premiado cineasta Renato Barbieri traz à luz a luta contra o trabalho escravo no Brasil em seu novo documentário, disponível nas principais plataformas digitais

Em uma época onde as vozes por justiça social ecoam com força nas redes e nas ruas, o novo documentário de Renato Barbieri, “Servidão”, chega como um farol de esperança e um grito de alerta. Disponível desde 29 de fevereiro nas principais plataformas digitais, como iTunes (Apple), Google Play/Youtube Filmes, Vivo Play, e Claro TV+, este contundente registro se aprofunda em uma das mazelas mais persistentes do Brasil: o trabalho escravo contemporâneo.

Produzido pela GAYA Filmes e distribuído pela O2 Play, “Servidão” não é apenas um documentário. É uma jornada pela realidade sombria do trabalho análogo à escravidão, um regime que, embora proibido, ainda mancha o tecido social brasileiro, cinco séculos após o início da escravidão no país. Narrado pela talentosa cantora Negra Li, com a participação do renomado jornalista Leonardo Sakamoto, o filme é um testemunho poderoso dos que sofrem em silêncio nas frentes de desmatamento no Norte do Brasil e um hino aos que lutam pela sua abolição.

Renato Barbieri, um nome sinônimo de cinema com impacto social, utiliza “Servidão” para conectar as audiências com a realidade brutal do trabalho escravo, uma prática que prejudica não só os indivíduos, mas toda a sociedade, afetando diretamente o meio ambiente, a educação, a miséria e a desigualdade. “Se a gente acabar com o trabalho escravo no Brasil, nós vamos acabar com uma cesta de maldades”, declara Barbieri, destacando a importância da conscientização e ação coletiva contra essa atrocidade.

Ao longo de 40 anos dedicados ao cinema, Barbieri tem se focado em contar histórias que não apenas entretenham, mas que também provoquem reflexão e mudança. Com “Servidão”, ele convida o público a olhar além das telas e ver a realidade de milhares de brasileiros, incentivando uma discussão necessária sobre a liberdade, dignidade e justiça social no Brasil contemporâneo.

Enquanto “Servidão” continua sua exibição em cinemas selecionados de Porto Alegre e Salvador, a disponibilidade do documentário nas plataformas digitais representa uma oportunidade única para alcançar um público mais amplo, espalhando sua mensagem vital e urgente. Este é um filme essencial não apenas para quem se interessa por cinema de qualidade, mas para todos os que se importam com o futuro do Brasil e a luta incansável pela igualdade e justiça para todos.

Serviço:

Documentário Servidão – 72 minutos

Disponível em iTunes (Apple), Google Play/Youtube Filmes, Vivo Play e Claro TV. Preços do aluguel digital devem ser consultados nas plataformas digitais.