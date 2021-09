Grandes nomes do sertanejo lançam música “Acredite! Vai Passar”, música feita por Rick

A ação que conta com a participação de Santiago Ferraz, visa angariar fundos para profissionais da área

Os produtores Santiago Ferraz e Rick, além do produtor executivo Marquinhos Nascimento, encabeçam uma inciativa que visa ajudar profissionais do show business que mais precisam, pois as atividades presenciais do setor ainda devem levar mais algum tempo para serem reestabelecidas.

O projeto consiste no lançamento da música inédita “Acredite! Vai Passar”, composta por Rick, e que conta com participações de grandes nomes da cena sertaneja nacional. No melhor estilo “Playing for Change” ou “We are the World”, Ferraz conseguiu reunir os artistas Rick & Renner, Daniel, Paula Fernandes, Jorge & Mateus, Fernando & Sorocaba, Rio Negro & Solimões, Bruno & Marrone, Edson & Hudson, Guilherme & Benuto, Carol Valentin, Lauana Prado, César Menotti & Fabiano, Nayra Days, Eric Silver, além de Léo & Júnior. Eles todos gravaram suas participações de forma remota em suas casas ou estúdios.





Bruno & Marrone, Lauana Prado e Jorge & Mateus são alguns dos nomes que estão participando do projeto

O time de peso emprestou todo seu talento para “Acredite! Vai Passar”, que terá lucro revertido para apoio a profissionais de shows e eventos mediante doações de cestas básicas. A canção teve seu lançamento oficial em 3/9 e também contará com um videoclipe com cenas exclusivas das gravações dos artistas que será lançado em breve. Confira aqui