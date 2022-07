Sertanejo Universitário é o estilo musical mais ouvido em plataforma de streaming

Ranking da Resso revela que cantores e duplas brasileiras de sertanejo são os mais populares entre os usuários do Brasil

A plataforma de streaming musical Resso, completa dois anos de atividades no Brasil e revela ao público quais são as músicas, artistas e gêneros musicais mais ouvidos por seus usuários do país no último ano. De acordo com a plataforma, o ranking é dominado por cantores e cantoras nacionais, principalmente sertanejos.

Marília Mendonça está entre os cinco artistas mais ouvidos nacionalmente

A lista é baseada em dados de ouvintes brasileiros reunidos pelo próprio streaming e revela Top 50 músicas e Top 30 artistas mais ouvidos desde julho de 2021, após seu primeiro aniversário. Henrique & Juliano ocupam o primeiro lugar como artistas mais ouvidos, acumulando quatro faixas no ranking musical. Outro destaque desse ano foi a cantora Marília Mendonça, que ficou entre os cinco artistas mais ouvidos nacionalmente e emplacou sete hits entre os 50 mais ouvidos no último ano.

Outro gênero musical que ganha popularidade no streaming é o Forró/Pisadinha, principalmente com a presença do cantor de 19 anos, João Gomes, um dos mais recentes sucessos das paradas. O consumo do estilo musical vêm crescendo nacionalmente e ocupando as principais posições dos mais escutados.

Fora do sertanejo, Xamã aparece entre as principais músicas em primeiro lugar

Veja abaixo a lista dos principais artistas, músicas e estilos musicais mais ouvidos do último ano:

Principais artistas

Henrique & Juliano

Gusttavo Lima

Zé Neto & Cristiano

Jorge & Mateus

Marília Mendonça

Maiara & Maraísa

João Gomes

Matheus & Kauan

7 Minutoz

Xamã

Henrique & Juliano ocupam o primeiro lugar como artistas mais ouvidos na Resso

Principais músicas

Malvadão 3

A Maior Saudade (Ao Vivo)

A Queda

Cê Tá Preparada

Se For Amor

Baby Me Atende

Coração Cachorro

Revoada no Colchão

Desbloqueado (Ao Vivo)

Antes de Ir

Principais gêneros musicais

Sertanejo

Hip Hop

Pop

Baile Funk

Brazilian Gospel

Forró

Pisadinha

Sertanejo Romântico

Trap

Pagode

