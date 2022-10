Série Original Amazon “Eleita” estreia no Prime Video

Nova produção de comédia acompanha uma influenciadora digital que, em

meio a uma brincadeira, acaba sendo eleita a governadora do Rio de Janeiro

O Prime Video lança neste 7 de outubro, a série Original Amazon Eleita, criada e protagonizada por Clarice Falcão.

Com direção geral de Carolina Jabor e direção de Rodrigo Van Der Put, a série conta com sete episódios de 30 minutos cada e poderá ser vista exclusivamente no Prime Video.

Eleita se passa em um futuro distópico não muito distante, no qual o estado do Rio de Janeiro está literalmente caindo aos pedaços. O governo fluminense não tem um tostão furado, e o resto do país não está muito melhor: não existem mais livros, professores, editoras ou imprensa profissional. Para piorar, a política virou um circo tão esquisito que dá saudade da época em que o Macaco Tião quase foi eleito como prefeito do Rio.

Neste cenário caótico, Fefê (Clarice Falcão), uma jovem influenciadora digital com aversão a qualquer tipo de responsabilidade, decide se candidatar a governadora do estado “na zoeira”. O problema é que essa piada fez sucesso. Eleita, ela, que não sabe a diferença entre governador e prefeito, tentará conciliar sua vida agitada de festas com a administração do Estado do Rio de Janeiro.

O elenco da produção conta também com Diogo Vilela, Luciana Paes, Polly Marinho, Rafael Delgado, Bella Camero, Felipe Velozo e Pablo Pêgas, além de participações especiais de Ingrid Guimarães, Diogo Defante, Cristina Pereira, Betty Gofman, Suely Franco, Noemia Oliveira, Luis Lobianco, Fábio de Luca, Estevam Nabote, Alessandra Colassanti, Gillray Coutinho e Juliana França.



Com roteiro de Célio Porto (roteirista-chefe), Clarice Falcão, Matheus Torreão, Rafael Spínola e Carolina Jabor, a série tem produção executiva de Juliana Capelini, Renata Brandão e Carolina Jabor, da Conspiração.

CLIQUE AQUI https://youtu.be/Dx0JDyBqTTg para assistir ao trailer