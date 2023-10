Série documental da Record TV sobre Linchamentos é indicada ao Emmy Internacional

A série documental ‘Linchamentos’ conquista uma indicação ao prestigioso Emmy Internacional, reconhecimento global para programas de televisão

Originalmente planejada como uma série documental padrão para o PlayPlus, a plataforma de streaming da Record TV, ‘Linchamentos’ rapidamente se destacou e se tornou uma importante produção global, recebendo uma indicação ao Emmy Internacional, um dos mais prestigiosos prêmios de televisão do mundo. A série foi produzida e filmada em 2022, cobrindo eventos ocorridos nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão e Bahia.

Marcus Reis, repórter da Record TV

Crédito: Reprodução Instagram

A produção da série documental envolveu um elenco de talentosos profissionais, incluindo Marcus Reis, Flávia Prado, Michel Mendes, Juarez Rossi, Leonardo Medeiros, Aline Bertoli e Gustavo Costa, além de uma equipe de mais de 30 especialistas que desempenharam papéis importantes em todas as etapas do projeto.

Chamada Série Documental Linchamentos

Créditos: Divulgação

“Durante quase dois meses de produção e 16 dias de gravação, percorremos quatro estados para analisar investigações policiais e processos judiciais relacionados a casos de linchamentos no Brasil. As histórias que descobrimos eram profundamente perturbadoras. Buscamos tanto as famílias das vítimas quanto as pessoas envolvidas nessas tragédias”, compartilhou o repórter Marcus Reis.

A série ‘Linchamentos’ lança uma luz sobre uma das questões mais sombrias do Brasil, expondo a subnotificação de casos de linchamento. No Brasil, não existe uma categoria de crime específica chamada ‘linchamento’, sendo enquadrada, em vez disso, como homicídio, o que obscurece a verdadeira extensão do problema. Por outro lado, pelo menos duas pessoas morrem vítimas de linchamentos no Brasil, todos os dias.

A série se baseou em extensas pesquisas e investigações realizadas pela equipe de produção. O projeto deu voz às duas partes envolvidas em cada história, que invariavelmente envolvem tragédias injustas e chocantes. Em termos gerais, a série revelou que notícias falsas, que frequentemente envolvem pessoas inocentes em cenários de crimes que, muitas vezes, nem ocorreram, desempenham um papel significativo nos linchamentos. Pessoas sedentas por vingança, motivados por um falso senso de justiça, contribuem para o agravamento do problema.

“O Brasil está enfrentando uma epidemia de notícias falsas disseminadas pelas redes sociais. Muitos desses boatos levam a linchamentos, resultando no brutal assassinato de pessoas inocentes em frente a multidões”, observou Marcus.

A equipe de produção visitou as comunidades onde esses crimes hediondos ocorreram. Os locais que foram palco de violência ainda abrigam famílias de vítimas e dos próprios agressores. A investigação também revelou um padrão alarmante de crueldade e injustiça nos linchamentos, que frequentemente envolvem 50, 100 ou mais pessoas agindo contra uma única vítima. Muitos casos também indicaram práticas de tortura e humilhação semelhantes à época da escravidão, chamando a atenção para a presença da cultura da tortura contemporânea na sociedade brasileira.

Mesmo que tais atos sejam indefensáveis, os envolvidos nos linchamentos tentaram explicar suas motivações, frequentemente alegando impunidade no país e o desejo de fazer justiça por conta própria. Segundo Marcus, eles também afirmaram que suas intenções era conter as vítimas até a chegada da polícia, alegando que as vítimas fatalmente não resistiram aos ferimentos, absolvendo-se da responsabilidade pelas mortes.

“Um dos momentos mais tensos da série é quando encontramos pessoas que participaram de sessões de linchamento. Entrevistar esses supostos agressores e tentar extrair detalhes sobre suas ações brutais é extremamente delicado. Muitos deles não compreendem o linchamento como um ato brutal; acreditam ser inocentes e que estavam buscando justiça social”, revelou Marcus Reis.

A equipe revisou vários casos e documentou cada entrevista. Os relatos surpreendentes causaram comoção entre os membros da equipe, levando-os a encontrar apoio mútuo para continuar o trabalho. Uma nota curiosa compartilhada por Marcus é que os linchamentos não são crimes em escalada no Brasil; pelo contrário, esses eventos sempre ocorreram em número considerável. No entanto, graças aos smartphones, tornaram-se mais amplamente divulgados e compartilhados, inclusive através do YouTube.

Além de dar voz às duas perspectivas das histórias de linchamentos, a série contextualizou esses eventos na história do Brasil para ampliar a compreensão. “Estamos muito orgulhosos do resultado final da série documental ‘Linchamentos’. Não apenas contamos histórias por contar. Aprofundamos a realidade de cada vítima, o contexto social em que as tragédias ocorreram e fizemos um recorte histórico que explica a origem e a evolução dos linchamentos, desde a época da escravidão. A cada dia, duas pessoas são linchadas no Brasil, a maioria delas é composta por pessoas negras, pobres e inocentes”, destacou Marcus.

A série é rica em detalhes, abordando histórias chocantes de maneira profunda e informativa, contando com a contribuição de especialistas e historiadores. A indicação ao Emmy Internacional, concedida pela Academia Internacional de Artes e Ciências da Televisão, enfatiza a importância do trabalho realizado pelo Núcleo de Reportagens Especiais da Record TV. Os vencedores serão anunciados em novembro, em um evento que acontecerá em Nova York. A indicação também serve para ampliar a discussão sobre os linchamentos no Brasil e no mundo, uma vez que a série será exibida em painéis ao longo do evento.

“Quando produzimos a série ‘Linchamentos’, nosso objetivo era gerar reflexão sobre essa parte da sociedade brasileira. No entanto, nunca imaginamos que essas histórias alcançariam uma audiência global. O Emmy é o prêmio mais prestigioso da televisão mundial. Chegar a esse ponto significa que conseguimos nos destacar entre milhares de produções de todo o mundo. Levamos essa realidade para ser debatida internacionalmente, e ela chamou a atenção”, concluiu Marcus Reis.