Sérgio Sacani: aventura pelos vulcões italianos em viagem histórica com a família

Youtuber e podcaster brasileiro embarca em expedição exclusiva aos vulcões da Itália, com assessoria da Master Cidadania

O renomado youtuber, geofísico e podcaster brasileiro, Sérgio Sacani, inicia uma jornada única pela Itália, explorando os vulcões mais emblemáticos do país em uma expedição exclusiva. A viagem, que tem início hoje, 10 de janeiro, conta com o apoio da Master Cidadania, empresa ítalo-brasileira pioneira na assessoria para o reconhecimento da cidadania italiana.

A primeira parada dessa aventura será no Etna, o vulcão mais ativo do mundo e o mais alto da Europa, localizado na Sicília, agendada para o dia 13 de janeiro. Em seguida, no dia 15, Sacani e sua família partirão para o Vesúvio, estratovulcão situado em Nápoles, o único na Europa continental a ter entrado em erupção nos últimos cem anos.

No mesmo dia 15 e 16, a expedição segue para Pompeia, um sítio arqueológico marcado pela catástrofe da erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. Sacani explorará as ruínas dessa cidade soterrada por cinzas e pedras-pomes.

Encerrando a jornada pelos vulcões, a última parada será no ameaçador supervulcão Campi Flegrei, em Nápoles, conhecido por sua marcante atividade vulcânica ao longo dos séculos.

Além das explorações vulcânicas, Sacani aproveitará para visitar pontos históricos em cidades como Roma e Milão, e também fará uma visita ao Vaticano com sua família.

A expedição, que promete ser histórica, será transmitida diariamente pelo Instagram da Master Cidadania, entre os dias 11 e 21 de janeiro. O advogado Dr. Eduardo Carraro, sócio-dirigente da Master Cidadania, destaca: “Nosso objetivo é realizar o sonho de milhões de brasileiros que têm direito à cidadania italiana, sempre focando na qualidade no atendimento a todas as famílias.”

Com mais de 10 mil ítalos-brasileiros beneficiados com o reconhecimento da cidadania italiana, a Master Cidadania mantém 800 processos em andamento, consolidando sua expertise com sedes no Brasil e na Itália.