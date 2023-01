Sérgio Reis comemora 65 anos de carreira com DVD “Brasileiro Sim Senhor”

Projeto desenvolvido pela produtora Inmagic Group, celebra desde o início na Jovem Guarda até a conquista do sertanejo com um palco nostálgico e conteúdos encantadores

Depois de 65 anos de carreira, chegou a hora de Sérgio Reis comemorar os momentos marcantes de sua trajetória com um novo DVD. Intitulado “Brasileiro Sim Senhor”, o projeto foi desenvolvido pela produtora Inmagic Group e será gravado no dia 25 de janeiro no Teatro Bradesco, em São Paulo.

Início na Jovem Guarda, antes de se tornar um ídolo sertanejo

Sérgio Reis vai apresentar 18 canções e receber sete participações especiais. Entre os nomes já divulgados, estão as duplas Matogrosso & Mathias, Di Paullo & Paulino e Mayck & Lyan. O setlist segue a cronologia de hits, desde o pontapé na Jovem Guarda até se tornar um ícone do sertanejo.

Se consolidar no estilo caipira não foi fácil, mas Sérgio soube explorar músicas regionais e conquistar o Brasil. É seguindo sua ideia de canções que representam cada parte do país que a Inmagic propôs conteúdos visuais que tem como foco a ambientação no show.

Utilizando artes 3D super realistas, a equipe de criação está desenvolvendo um trabalho de arquitetura digital correspondente ao que cada música simboliza.

O Stage Design não foge do mesmo conceito, é claro. Com um palco que se refere a uma casa, a intenção é criar um espaço aconchegante tanto para o artista quanto para o público.

As características são rústicas e remetem ao sertanejo, mas a identidade visual ainda assim é assimétrica e “quebrada”, saindo do óbvio e trazendo aspectos de designs modernos.

A Inmagic assumiu a Direção Geral do DVD, incluindo Direção Artística e Técnica, Light Design e Stage Design. A produtora multimídia já tem experiência no ramo e afinidade com grandes artistas sertanejos. Foram responsáveis por trabalhos como a nova turnê Amigos (2022), turnê e DVD internacional (ainda a ser lançado) Por Todos Os Tempos de Chitãozinho & Xororó, o mais recente DVD da dupla Us Agroboy, entre outros.

“Brasileiro Sim Senhor” é o próximo projeto artístico que vem para arrebatar os amantes do sertanejo, tanto no quesito musical quanto no visual.