’Estou mais feliz que pinto no lixo’, conta Sério Maurício ex-apresentador da Globo contratado pela Bandeirantes

Na manhã desta quinta-feira (30/9), a Rede Bandeirantes divulgou a nova grade de programação de 2022. Durante a apresentação, o narrador esportivo, Sérgio Maurício contou que ‘nunca se sentiu tão bem profissionalmente como na Band’.



Sérgio deixou a Globo no começo de 2021, onde trabalhou durante 29 anos. Logo após, foi anunciado como novo contratado da Band. Atualmente o apresentador é responsável pelos comentários de Fórmula 1.

”Acho que aqui na Band a Fórmula 1 passou a ser quase que a ‘cereja do bolo’. Posso falar para vocês? Estamos mais feliz que pinto no lixo. Eu estive 29 anos na Globo e eu nunca me senti tão bem profissionalmente como estou me sentindo aqui”, finaliza o narrador.



Durante a coletiva, alguns apresentadores da Band marcaram presença e contaram sobre as novidades do próximo ano.