Serasa vence prêmio Reclame Aqui 2022

Empresa ganha a categoria Soluções Financeiras pela terceira vez consecutiva

Consolidando a presença no mercado, a Serasa venceu, pela terceira vez consecutiva, um dos principais selos nacionais de reconhecimento e confiança do público: o Reclame Aqui. A empresa foi a grande vencedora da categoria Soluções Financeiras.

Serasa vence prêmio Reclame Aqui pela terceira vez (Foto: Cristóvão Vieira)



A premiação reconhece as corporações com as operações de atendimento mais eficientes e as melhores reputações entre os consumidores.

A empresa concorreu com outras 19 do mesmo segmento. A Serasa recebeu mais de 46 mil votos, o que equivale a 41% do total. “Esse tricampeonato confirma a evolução da área de atendimento da empresa. Não queremos que o consumidor nos associe apenas à negativação do nome, mas que nos veja como um parceiro na negociação de suas dívidas, na busca pelas melhores ofertas de crédito e, em especial, nos considere um aliado para a saúde de suas finanças pessoais”, destacou o head Consumer Care, Diego Bueno.

Com foco em ouvir o cliente e entender os seus anseios acerca das finanças pessoais, a Serasa se estruturou há seis anos sua área de Consumer Care. Atualmente, o setor recebe em média 305 mil atendimentos mensalmente.

Equipe Serasa comemora o novo título (Foto: Reprodução)



Para disseminar internamente a cultura do bom atendimento, a área de Consumer Care promove a WEek Care, uma semana dedicada a fortalecer o propósito de ouvir o cliente. O evento anual envolve todos os colaboradores da empresa, que são treinados para se aprofundar na solução de demandas e dores dos brasileiros que entram em contato com os canais de atendimento da empresa.

“A WEek Care tem provocado inúmeras transformações na companhia, mapeando oportunidades de melhoria também nos serviços e produtos da Serasa”, avaliou Bueno.